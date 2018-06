Roland-Garros: Gabriela Dabrowski en finale

La Canadienne Gabriela Dabrowski et le Croate Mate Pavic ont vaincu la Slovène Katarina Srebotnik et le Mexicain Santiago Gonzalez en deux manches identiques de 6-4, mardi, en demi-finale du double mixte au tournoi de Roland-Garros.

Les vainqueurs auront ainsi la chance d’obtenir un deuxième titre consécutif dans le cadre d’un événement du Grand Chelem, eux qui avaient triomphé aux Internationaux d’Australie plus tôt cette année.

Favoris de la compétition, Dabrowski et Pavic ont dominé 6-1 au chapitre des as et 58-53 pour le total de points remportés.

Au tour ultime, ils affronteront la Taïwanaise Latisha Chan et le compatriote de Pavic, Ivan Dodig, ou encore, l’Allemande Anna-Lena Groenfeld et le Colombien Robert Farah.