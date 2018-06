Où sont les femmes?

Publié aujourd'hui à 17h27

C’était le titre de la chanson qui a rendu célèbre le Français Patrick Juvet, en 1977.

Mais c’est aussi, surtout, la question qu’il faut se poser en voyant le plus récent classement des athlètes les mieux payés, en 2018. Car, de femme, il n’y en a AUCUNE dans les 100 premières positions.

Que des hommes. 100 sur 100.

Avant d’aller plus loin, vous pouvez consulter ce texte qui résume la publication du magazine Forbes, en la matière. On y décortique les grandes lignes, dont l’une d’elles est, effectivement, l’absence de femmes dans la liste des athlètes à la rémunération la plus élevée.

Ça ne prend pas une longue réflexion pour comprendre que ce classement reflète un peu ce qu’est le sport en général et, surtout, le sport professionnel en particulier. Un domaine qui baigne littéralement dans la testostérone, comme le rapporte le journaliste de Forbes, Kurt Badenhausen, dans ce texte accompagnant la liste.

Outre Serena Williams et Maria Sharapova, deux joueuses de tennis, on ne trouve à peu près jamais un nom féminin dans cette chasse-gardée masculine. Et encore, les deux joueuses ont conservé la majorité de leurs partenariats publicitaires au cours de leurs années d’inactivité respectives (l’une suspendue pour dopage et l’autre ayant accouché d’un enfant). Mais ce n’était pas assez pour accéder au saint des saints.

Cela étant dit, cette déplorable sous-représentation tient sa source dans l’essence même du sport féminin, lui-même sous-représenté à la télé et dans les médias.

Pas de télé, pas de visibilité. Pas de visibilité, pas de publicité. Aussi simple (et malheureux) que ça.

Le tennis est le sport professionnel où les femmes ont le plus de visibilité en raison des ententes télévisuelles contractées par la WTA. Inversement, vous ne voyez que rarement les golfeuses de la LPGA, sur votre écran. Comme les boxeuses ou les femmes en ski alpin.

Le basketball, aux États-Unis, a un modeste contrat de télé. Le hockey et le soccer féminins n’apparaissent qu’occasionnellement. Et inutile de souligner que le football et le baseball n’existent pas à ce niveau.

Comme dirait l’autre : «Ceci explique cela !»

Et tant que la réunion entre le sport professionnel féminin et les réseaux de télévision spécialisés ne sera pas faite régulièrement, la présence féminine dans le classement des 100 athlètes les plus riches du sport sera seulement l’exception qui confirme la règle.

L’attrait de la commandite.

Une autre caractéristique ressort de cette liste, sur le site de Forbes.

Celui de la répartition entre l’argent obtenu dans les limites d’un terrain, d’un amphithéâtre, d’un ring ou des allées gazonnées, ainsi que celui que rapportent les partenariats publicitaires des dits athlètes.

Les deux exemples se situant aux antipodes sont bien Floyd Mayweather, fils et Tiger Woods. L’un s’avère une machine à imprimer des billets de banque lorsqu’il se bat, mais n’est pas attirant pour les entreprises désirant s’associer à un porte-parole (comme la plupart des boxeurs et autres types de combattants). Inversement, l’autre n’a pas besoin de jouer, ou de performer, et il reste attrayant pour vendre des produits de toutes sortes.

Mayweather, fils, au premier rang du classement, va chercher 96,4 % ($275 millions) de ses revenus grâce à ce qu’il réalise sur le plan sportif. Le reste, un maigre 3,6% ($10 millions), provient de ses revenus en commandites. Au 14e échelon, le golfeur, lui, présente les données inverses. Avec ses bâtons, Tiger Woods n’a recueilli que 3 % ($1,3 million) de son argent, le reste, 97% ($42 millions) lui a été payé par ses contrats publicitaires.

Ce type de proportion se retrouve chez les golfeurs tels Phil Mickelson (22e), Jordan Spieth (23e) et Rory McIlroy (26e), les tennismen comme Roger Federer (7e), Rafael Nadal (20e) et Kei Nishikori (35e), les joueurs de basketball LeBron James (6e), Stephen Curry (8e), Kevin Durant (11e). Tous ces athlètes font plus d’argent quand ils posent que lorsqu’ils gagnent.

Quant au joueur de soccer Christiano Ronaldo (3e), il présente une surprenante répartition de ses gains monétaires avec $61 millions gagnés en salaire et $47 millions en contrats de commandite.

Par opposition, Lionel Messi (2e), obtient $84 millions sur le terrain et $27 millions en revenus publicitaires tandis que Neymar (5e) récolte dans cet ordre, $73 millions et $17 millions.

