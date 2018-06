Les Rockies résistent à la remontée des Reds

Carlos Gonzalez a produit quatre points, dont trois avec un circuit en septième manche, dans un gain de 9-6 des Rockies du Colorado contre les Reds, mardi à Cincinnati.

Gonzalez a cogné trois coups sûrs et marqué deux points dans la victoire. Son coéquipier Chris Iannetta a également expédié une balle dans les gradins pour ajouter deux points au tableau indicateur.

Kyle Freeland (6-5) a mérité la victoire, lui qui a permis trois points, neuf frappes en lieu sûr et un but sur balles en six manches et deux tiers.

Entamant la manche ultime sur la butte, Bryan Shaw a bien failli bousiller l’avance de six points des siens, donnant trois points. Wade Davis a toutefois éventé le dernier frappeur des Reds pour enregistrer un 19e sauvetage cette année.

Anthony DeSclafani (0-1) voyait de l’action pour une première fois cette saison dans le baseball majeur. Il a concédé quatre points, six frappes en lieu sûr et une passe gratuite en cinq manches.

Malgré un total de 17 coups sûrs, l’équipe de l’Ohio a subi un troisième revers consécutif.