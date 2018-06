Le père d’Andrew Luck sera le commissaire de la XFL

L’ancien pivot de la NFL Oliver Luck, le père du quart-arrière des Colts d’Indianapolis Andrew Luck, deviendra le commissaire de la XFL.

Ayant joué avec les Oilers de Houston de 1983 à 1986, Oliver Luck quittera son poste de vice-président exécutif de la NCAA afin d’aider à la renaissance de l’organisation du grand patron Vince McMahon, le président et chef de la direction de la World Wrestling Entertainment (WWE).

«Lui et moi partageons la même vision des choses et la même passion pour penser autrement le football, a commenté McMahon dans un communiqué diffusé sur le site Yahoo! Sports. Son expérience comme athlète et dirigeant assureront le succès à long terme de la XFL.»

Celle-ci doit tenir sa première saison dès janvier 2020. Le calendrier régulier devrait comprendre 10 semaines d’activités.