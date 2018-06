John Gibbons mérite-t-il d’être congédié?

Publié aujourd'hui à 15h06

Un texte de Rodger Brulotte

Lors de la première année de Scott Servais à la barre des Mariners de Seattle, l’équipe avait amélioré sa fiche de 10 victoires par rapport à la saison précédente. L’an dernier, il n’a pas connu autant de succès avec une fiche de 78-84. Était-il la principale raison pour laquelle l’équipe a connu autant de déboires?

Analysons ensemble la situation de l’an dernier : Servais a été obligé d’utiliser 61 joueurs différents, dont 40 lanceurs. Les Mariners ont placé 16 noms sur la liste des joueurs blessés. En cours de saison, il a dû insérer dans sa formation 22 joueurs de première année.

Cette saison, le joueur étoile des Mariners, Robinson Cano, a écopé d'une suspension de 80 matchs pour avoir enfreint la politique antidopage du baseball majeur.

Servais a refusé de baisser les bras. De son côté, le directeur général a effectué des échanges pour améliorer l’équipe. Mardi matin, les Mariners devançaient les Astros au premier rang de la section Ouest de la Ligue américaine.

Le rendement des Jays

Lors des trois dernières années sous le règne de John Gibbons, les Blue Jays ont participé à la série de championnat à deux occasions. Croyez-moi, j’étais très sévère à son endroit car je croyais que les Jays auraient dû participer à la Série mondiale. Par contre, l’an dernier et cette année, il a eu les mains liées et ce, pour deux raisons.

Commençons par la saison dernière. Les Jays n’ont pas accordé de nouveau contrat à Edwin Encarnacion. Le perroquet s’est ensuite envolé vers Cleveland. Il n’a jamais été remplacé dans la formation.

L’an dernier et cette année, le problème majeur est au monticule, avec les lanceurs partants.

En 2016, aucun des cinq lanceurs partants n’a manqué un tour dans la rotation. Les deux dernières années, Aaron Sanchez (en 2017) et Marcus Stroman (cette saison) ont vu leurs noms ajoutés à la liste des joueurs blessés.

En somme : John Gibbons n’a plus à sa disposition Edwin Encarnacion, une rotation de lanceurs partants en santé et un digne successeur à Jose Bautista. Pour ajouter à ses malheurs, Josh Donaldson et Troy Tulowitzki ont souvent été blessés lors des deux dernières campagnes.

Les décisions des gérants peuvent être contestées lorsqu’il y a du talent à leur disposition au sein de l’équipe. Mais soyons honnêtes : présentement, John Gibbons n’a pas beaucoup de talent entre ses mains.

En conclusion, John Gibbons ne mérite pas d’être congédié!