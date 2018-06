James Neal s’en veut; Marc-André Fleury ébranlé

James Neal avait une chance inouïe de marquer le premier but du match en première période, lundi soir. Malheureusement, les dieux du hockey ont décidé autrement : l’attaquant des Golden Knights de Vegas a frappé le poteau droit.

«Ç’aurait probablement été un match différent si on avait obtenu le premier but. C’est difficile», a-t-il admis après la défaite de 6-2 contre les Capitals de Washington au match no 4.

Le gardien Marc-André Fleury était visiblement ébranlé après le revers qui pousse les Golden Knights au bord du gouffre avec un retard de 3-1.

«C’est frustrant et démoralisant», a confié celui qui a cédé cinq fois sur 23 lancers.

Par ailleurs, Fleury a dit qu’il ne lancera plus la rondelle dans le filet adverse pendant la période d’échauffement, rituel que pratique habituellement David Perron, qui a été retiré de la formation au match no 4.

«J’ai pensé prendre sa place. Je ne la prendrai plus...», a-t-il lancé en poussant un long soupir.

