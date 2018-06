Islanders: Garth Snow et Doug Weight démis de leurs fonctions

Nommé président des Islanders de New York récemment, Lou Lamoriello n’a pas perdu de temps pour bouger. Il a relevé de leurs fonctions le directeur général Garth Snow et l’entraîneur-chef Doug Weight, mardi.



L’ancien des Maple Leafs de Toronto prendra en charge le poste de DG. Il a par ailleurs indiqué que le processus pour l'embauche d’un nouvel instructeur commençait immédiatement.

«Les Islanders de New York voudraient remercier Garth et Doug pour leur dévouement pour cette concession, a commenté Lamoriello dans un communiqué. Les deux ont commencé leur carrière avec l’équipe comme joueur et ont grandi comme de grands leaders dans leurs rôles respectifs.»

Weight et Snow demeureront malgré tout des membres de l’organisation.

Snow était DG de la formation new-yorkaise depuis le 18 juillet 2006. Ce jour-là, il avait mis un terme à sa carrière d'athlète pour accepter le rôle au sein de l’état-major.

En 12 saisons dans la Ligue nationale de hockey, il a conservé un dossier de 135-147-43-1, une moyenne de buts alloués de 2,80 et un taux d’efficacité de ,901. Repêché par les Nordiques de Québec en 1987, il a disputé ses sept premiers matchs en carrière avec l’équipe québécoise.

De son côté, Weight a récolté 278 buts et 1033 points en 1238 parties, de 1991 à 2011. Il a été nommé entraîneur-chef par intérim des Islanders en janvier 2017 avant d’obtenir le poste permanent le 12 avril 2017.

Les Islanders avaient confirmé l’arrivée de Lamoriello à titre de président des opérations hockey le 22 mai. L’homme de 75 ans a travaillé comme directeur général des Leafs de 2015 à 2018, après avoir planché dans l’organisation des Devils du New Jersey durant 28 ans à diverses fonctions.



