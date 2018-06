Dani Alves opéré au genou droit

Le latéral brésilien du Paris SG Dani Alves, absent du Mondial en Russie en raison d'une blessure, a été opéré mardi du genou droit, a annoncé le club parisien sur son site internet.

Pilier de la Seleçao arrivé l'été dernier au PSG, "Dani Alves a été opéré ce jour du genou droit par l'équipe chirurgicale d'orthopédie de la Pitié-Salpêtrière à Paris", a précisé le club champion de France dans son communiqué.

«Un délai avant l'intervention a été respecté pour autoriser une technique chirurgicale qui doit lui permettre de réduire au maximum sa période d'indisponibilité», a-t-il poursuivi à propos du latéral droit victime le 8 mai d'une lésion du ligament croisé antérieur en finale de la Coupe de France contre Les Herbiers.

Daniel Alves a porté plusieurs fois le brassard de capitaine du Brésil, avec plus de 100 capes au compteur. Passé par les plus grands clubs européens, notamment le FC Barcelone et la Juventus Turin, il est aussi, en 17 ans de carrière, le recordman du nombre de trophées remportés dans le football mondial (38 au total) grâce à la Coupe de France gagnée début mai.