Wimbledon: le forfait de Tsonga officialisé

Le forfait pour Wimbledon (2-15 juillet) de Jo-Wilfried Tsonga, déjà absent de Roland-Garros à cause d'un genou insuffisamment remis d'une récente opération, a été officialisé, selon la liste des participants mise à jour.

Tsonga, opéré début avril pour soigner une fissure du ménisque gauche, n'est plus apparu en compétition depuis son abandon en demi-finale à Montpellier début février, face à son compatriote Lucas Pouille. Quelques jours plus tôt, il avait déclaré forfait pour le premier tour de la Coupe Davis face aux Pays-Bas, à Albertville, déjà en raison de douleurs au genou gauche.

On savait la participation à la levée du Grand Chelem londonienne de l'ancien no 1 français, tombé à la 52e place mondiale, très compromise. Il y a 15 jours, le Manceau de 33 ans avait indiqué avoir été contraint de stopper les entraînements, qu'il avait repris fin avril, cette fois-ci à cause d'une oedème osseux, toujours au niveau du genou gauche.

«Pour l'instant, il n'est pas l'heure de faire une croix dessus. Mais il y a la possibilité que je ne sois pas prêt pour la saison sur gazon, j'en ai conscience. Mais il n'y a pas eu de verdict définitif là-dessus», avait-il alors déclaré.

Tsonga, double demi-finaliste à Wimbledon (2011 et 2012), s'était incliné au troisième tour à Wimbledon l'année dernière.