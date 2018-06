Les Yankees seuls au sommet

Le receveur Austin Romine a couronné une poussée de six points en quatrième manche en claquant un circuit avec deux coureurs sur les sentiers, et les Yankees de New York ont vaincu les Tigers à Detroit au compte de 7-4, dans le premier match d’un programme double, lundi après-midi.

Gleyber Torres et Greg Bird ont chacun cogné une longue balle en solo pour les vainqueurs, qui ont savouré un cinquième triomphe consécutif.

Le partant Luis Severino (9-1) a excellé pendant huit manches, allouant deux points, dont un mérité, et quatre coups sûrs. Le droitier a totalisé 10 retraits sur des prises, lui qui n’a pas perdu depuis le 10 avril. Après que Jonathan Holder eut concédé deux points non mérités en fin de neuvième, Aroldis Chapman a obtenu le dernier retrait de la partie pour signer son 14e sauvetage de l’année.

Les Bombardiers du Bronx ont pris l’exclusivité du premier rang de la section Est de la Ligue américaine de baseball.

Pour les favoris locaux, Miguel Cabrera a poussé un coéquipier au marbre. Nicholas Castellanos a récolté deux coups sûrs et produit un point, en plus de marquer une fois.

Drew VerHagen (0-2) a été malmené, accordant sept points, autant de frappes en lieu sûr et deux buts sur balles en trois manches et deux tiers.