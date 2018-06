Les Golden Knights renoncent à un défilé en leur honneur

Les Golden Knights connaissent un succès monstre à Las Vegas depuis leur inauguration, l'automne dernier, et la région a voulu leur rendre hommage, initiative qu'a poliment décliné la direction de la concession.

Le comté de Clark, dans lequel se situe la ville du vice, devait voter mardi pour la tenue d'un défilé d'une distance de 3,5 miles (5,56 kilomètres) au centre-ville.

Les Golden Knights ont toutefois demandé au président du conseil Steve Sisolak d'annuler le vote et ne pas aller de l'avant avec la cérémonie.

«En apprenant que le défilé était à l'ordre du jour, les Golden Knights ont demandé qu'il soit retiré. L'équipe est reconnaissante et apprécie l'enthousiasme de la communauté et espère revoir ce sujet ultérieurement», peut-on lire dans un communiqué publié sur le site web officiel de la formation du Nevada, lundi soir, pendant le match no 4 de la finale de la Coupe Stanley.

En entrevue avec le «Las Vegas Review Journal», Sisolak a déclaré que l'équipe veut se concentrer sur sa confrontation contre les Capitals de Washington.

«Ils ne veulent pas en parler, explique-t-il. Tout ce dont ils veulent parler maintenant, c'est des parties qu'ils ont à jouer.»

Le défilé devait célébrer la première saison des «Knights». Vegas a conclu la saison au premier rang de la section Pacifique avec une fiche de 51-24-7 et 109 points.