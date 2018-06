Le grand départ des Mardis cyclistes

Le coup d’envoi des Mardis cyclistes de Lachine (MCL) sera donné mardi soir dans l’arrondissement de Lachine.

Pour l’occasion, des membres de l’équipe Continentale de l’Union cycliste internationale (UCI), Silber Pro Cycling, seront en action. Cette formation compte notamment sur les services des Québécois Pier-André Côté, détenteur du record de la course la plus rapide aux MCL, et Marc-Antoine Soucy, vainqueur de deux MCL.

«Cet événement a cette particularité de rassembler les gens, a indiqué l’entraîneuse Josée Robitaille, présidente d’honneur de l’événement, dans un communiqué. Il progresse sans cesse, innove et se démarque. L’intégration du peloton féminin en est un bon exemple. Elles ont maintenant leurs pelotons, leurs résultats et leurs podiums. Elles font partie intégrante du spectacle. C’est ça aussi les MCL, l’évolution du sport cycliste.»

Une bonne nouvelle

À sa 41e année d’existence, les Mardis cyclistes, dont la saison se déroulera jusqu’au 14 août, mettront en effet davantage l’accent sur le volet féminin de la compétition. Cela n’est pas pour déplaire à Raphaële Lemieux, la gagnante chez les femmes en 2016 et en 2017.

«Il y aura plus de stratégies, le peloton va rouler plus vite, a-t-elle affirmé mercredi dernier en entrevue avec l’Agence QMI. C’est une chose positive que le peloton puisse grossir chez les femmes et j’invite la relève à venir courir. Les Mardis cyclistes, c’est une très belle première expérience de course.»

Les hostilités s’ouvriront avec la Coupe des jeunes et la Coupe de la relève féminine à 17h30. Trente minutes plus tard, ce sera au tour de la Coupe de la relève masculine et de la Coupe Pro-Élite féminine. Enfin, la Coupe Pro-Élite masculine conclura la soirée.

Le circuit, situé près du parc LaSalle, est une boucle de 1,62 kilomètre. Les coureurs des catégories élites doivent faire 31 tours, pour une distance de 50 km.