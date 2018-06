Jeisson Vargas dans le onze de la semaine de la MLS

Le milieu de terrain de l’Impact de Montréal Jeisson Vargas a été nommé au sein du onze de la dernière semaine dans la Major League Soccer (MLS) dévoilé lundi.

Le joueur de 20 ans a permis aux siens de mettre un terme à une série de quatre revers en inscrivant le seul but dans une victoire de 1-0 contre le Dynamo de Houston, samedi au stade Saputo.

Deux joueurs du Revolution de la Nouvelle-Angleterre, Teal Bunbury et Matt Turner, de l’Atlanta United FC, Josef Martinez et Miguel Almiron, ainsi que du FC Dallas, Mauro Diaz et Ryan Hollingshead, se sont aussi taillé une place parmi les joueurs de la semaine.

Vargas a une chance d’être doublement honoré, lui qui fait partie des candidats au titre d’auteur du plus beau but de la semaine dans la MLS.

Il est en compétition avec Edgar Castillo (Rapids du Colorado), Hollingshead (FC Dallas), Tyrone Mears (Minnesota United FC) et Ilsinho (Union de Philadelphie) pour cette distinction. Celle-ci sera accordée à la suite d’un scrutin mené auprès des partisans sur le site de la ligue; le sondage se terminera jeudi.

Vargas a mis fin à une séquence de 426 minutes sans but de l’Impact samedi. Auteur de son quatrième filet de la saison, le Chilien a envoyé le ballon par-dessus le gardien Joe Willis, dans la lucarne droite de la cage ennemie.