Francis Lafrenière compte rapatrier la ceinture

Le Québécois Francis Lafrenière a perdu le titre NABO des poids moyens aux dépens d’Albert Onolunose plus tôt cette année, mais il compte bien retrouver sa ceinture lors du combat revanche, en demi-finale du gala qui mettra en vedette Jean Pascal et Steve Bossé, le 29 juin à la Place Bell à Laval.

Lafrenière (16-6-2, 9 K.-O.) a livré un entraînement médiatique, lundi à Montréal, au terme duquel il a expliqué qu’il était prêt pour cet affrontement.

«Je suis déjà à huit livres de mon poids de combat, je serai en grande forme. Le but est de redevenir champion nord-américain. On a un plan A, B et C. On sera prêts! Je suis là pour donner un bon spectacle et pour ramener la ceinture», a déclaré Lafrenière, dans un communiqué.

Onolunose (23-1-1, 7 K.-O.) avait eu le dessus en vertu d’une décision majoritaire des juges au Casino de Montréal, le 15 mars. De l’avis de Howard Grant, l’entraîneur de Lafrenière, les ajustements nécessaires ont été apportés en vue du deuxième combat.

«Le premier combat entre Francis et Albert Onolunose était très serré, a-t-il avancé. Il y a tout de même plusieurs choses que nous aurions pu faire différemment et nous avons travaillé là-dessus.»

«Il y a aussi eu beaucoup d’accrochage dans cette bataille et Francis cherchait trop le gros coup au lieu de lancer en combinaisons. [Onolunose] a été rusé. On s’est préparé en conséquence: vous verrez un affrontement bien différent le 9 juin.»