Des victimes de Bertrand Charest sortent de l'ombre

Quatre des neuf victimes de l'ex-entraîneur de ski Bertrand Charest ont pris la parole ce matin.

Au cours d’un point de presse, elles ont témoigné des impacts que les agressions ont eu sur leur vie.

«Mon enfance a été volée. Le ski était ma passion. J’aspirais à de grandes choses, j’avais des rêves et le ski était ma vie. J’y investissais tout mon temps et toute mon énergie. Les abus sexuels que j’ai subis ont complètement détruit ma confiance en moi. Mon estime a été anéantie et mon rapport quotidien avec les autres a grandement été affecté. Alors que l’adolescence est le passage préparatoire pour l’âge adulte, mon adolescence n’a rien eu de normal, c’était un cauchemar. Mon agresseur a amputé plusieurs sphères de ma vie», a déclaré Geneviève Simard, la première à prendre la parole.

Bertrand Charest: témoignage de Geneviève Simard - TVA Sports

«J’ai eu honte, honte que les gens me jugent. Je me suis sentie coupable. J’avais peur de ne pas pouvoir aller au bout de mes rêves, et je me sentais responsable.»

«Je suis devenue une jeune femme trop souvent en colère. Je trouvais difficile de sourire. J’ai eu l’impression de perdre mon adolescence. Ce prédateur a créé le chaos dans notre équipe et nous a monté les unes contre les autres. Les choses n’ont pas bien fini pour lui. Au lieu d’êtres isolées, nous nous sommes uni contre lui.»

L’organisme B2Ten, qui appuie les athlètes, demande aux gouvernements provinciaux et fédéraux des mécanismes de sécurité pour protéger les athlètes. Ces mesures doivent être adoptées avant 2020, souhaite l’organisme.

Vendredi, quatre des neuf victimes (Geneviève Simard, Amélie-Frédérique Gagnon, Gail Kelly et Anna Prchal) sont sorties de l’anonymat pour sensibiliser le public sur la sécurité dans les sports.

Bertrand Charest: témoignage d'Amélie-Frédérique Gagnon - TVA Sports

Rappelons que l'ex-entraîneur de ski a été reconnu coupable de 37 chefs d'accusation pour des crimes sexuels commis dans les années 1990.

Bertrand Charest: témoignage de Gail Kelly - TVA Sports