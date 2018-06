Bryson DeChambeau gagne 16 places

Gagnant du tournoi Memorial du circuit de la PGA dimanche, l’Américain Bryson DeChambeau est passé du 38e au 22e rang du classement mondial du golf masculin mis à jour lundi.

DeChambeau se trouve d’ailleurs proche de ses compatriotes Bubba Watson, Phil Mickelson et Webb Simpson, qui occupent dans l’ordre les places 19, 20 et 21.

Justin Thomas et Dustin Johnson, également des États-Unis, sont respectivement premier et deuxième. L’Anglais Justin Rose, l’Espagnol Jon Rahm et le Texan Jordan Spieth suivent. Tiger Woods est 80e, en hausse de trois rangs.

Adam Hadwin, 47e, est le meilleur Canadien, alors que Graham DeLaet est 171e.