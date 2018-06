45 000 $ amassés à la première classique officielle Bob Bissonnette

C’est pas moins de 45 000 $ qui ont été amassés dans le cadre de la première classique officielle Bob Bissonnette, qui se tenait la fin de semaine dernière au complexe des 2 glaces Honco de Lévis.

L'événement, qui a attiré pas moins de 48 équipes et plus de 500 joueurs de hockey (dont des anciens de la LNH et des rangs juniors) servait à honorer la mémoire de Bob Bissonnette, décédé tragiquement dans un accident d'hélicoptère en septembre 2016.

La musique de Bob entre les hors-jeu, des images de Bob sur chacune des portes de vestiaires et des objets souvenirs partout dans l'aréna; l'esprit de l'ancien joueur devenu musicien était vraiment présent.

«S’il voit ça du ciel, il doit capoter», s'exclame Michel Laplante, président des Capitales de Québec, alors qu’Alexandre Giroux, qui a été un coéquipier de Bissonnette avec les Olympiques de Hull, raconte que Bissonnette «a touché tellement de gens qu’il est donc normal d’organiser ce genre d'événement».

Maxime Talbot, qui a aussi été un coéquipier de Bissonnette au niveau junior, tenait absolument à participer à l'événement. «J’ai raté ses funérailles alors que je voulais vraiment être ici et j'espérais qu'il soit de retour et qu'il nous raconte que c’était une blague, mais non... C'est bon de jouer pour lui cette fin de semaine», a souligné l’ancien joueur de la LNH.

Des proches de Bob Bissonnette étaient également présents, dont son père Grégoire.

«Depuis son décès, on constate à quel point il était connu», a-t-il affiré. Sa conjointe Marie-Pierre Simard a ajouté que «la peine est encore là, mais on peut faire un deuil ensemble et ça me réconforte».

Les profits sont remis à la fondation Bob Bissonnette pour aider des jeunes sportifs ainsi que des artistes. L'événement reviendra assurément en 2019.