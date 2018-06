Sharapova-Williams : le choc des revenantes

Serena Williams avait hâte de quitter la salle de presse samedi soir après sa victoire au troisième tour du tournoi de Roland-Garros.

«Faites ça vite avec les questions, car je dois retourner prendre soin de mon bébé. On m’a fait savoir que ma fille est toujours éveillée et j’ai bien hâte d’aller la retrouver, a-t-elle lancé aux journalistes sur place. Elle m’apporte tellement de joie et de bonheur.»

C’est le nouveau rythme de vie de l’Américaine de 36 ans sur le circuit. Serena Williams a d’autres préoccupations que ses résultats sur le terrain. Alexis Olympia, sa fille âgée de neuf mois, accapare beaucoup de son temps. La presse française a joliment titré un reportage : «Dur, dur, d’être une maman».

Ça n’empêche pas Serena de jouer du gros tennis à Roland-Garros, elle qui affrontera lundi, sur le court principal, une autre revenante, Maria Sharapova.

Il s’agira du 22e duel entre ces deux reines du tennis et Serena montre une fiche de 19-2 dans les confrontations. Leur dernier duel remonte aux quarts de finale des Internationaux d’Australie en janvier 2016 et il faut savoir que Sharapova n’est pas parvenue à vaincre Williams depuis 2004.

Une question de forme

Serena croit toutefois que Maria est la favorite logique pour l’emporter.

«Elle est revenue au jeu il y a plus d’un an tandis que mon retour a eu lieu il y a quelques mois seulement», a souligné Williams, qui a amorcé le tournoi au 451e rang mondial alors que Sharapova occupe le 30e rang.

«Je ne suis pas encore au sommet de ma forme. Ce sera un gros test pour moi, surtout que Sharapova est toujours à l’aise sur la terre battue. Ça me permettra de savoir où se situe mon niveau de jeu. Je vais tout donner sur le court, car je veux pouvoir dire à ma fille que sa maman a fait de son mieux en 2018 à Roland-Garros.»

Elles ne seront jamais des amies

Williams a mentionné, au cours de la rencontre de presse, qu’elle a pris le temps de lire la récente biographie de Sharapova.

«J’ai été déçue qu’elle raconte qu’elle m’a entendue pleurer dans le vestiaire après sa victoire en finale en 2004 à Wimbledon. Il me semble qu’il n’était pas nécessaire de raconter cela. Il était tout à fait normal que je sois déçue d’avoir été battue en finale d’un tournoi du Grand Chelem. Je suis humaine. J’ai des émotions.»

Williams a été sacrée championne trois fois à Paris, soit en 2002, 2013 et 2015 tandis que Sharapova a triomphé en 2012 et en 2014. La Russe à la tignasse blonde est de retour à Roland-Garros pour la première fois depuis 2015, ayant dû purger une suspension de 15 mois à la suite d’un contrôle positif au meldonium.

Autres nouvelles

Par ailleurs, les sœurs Serena et Venus Williams ont été éliminées en double dimanche.

Le tournoi junior a débuté dimanche et une joueuse originaire de Montréal, Leylah Annie Fernandez, âgée de 15 ans, l’a emporté en des manches de 6-2, 6-3 face à la Suissesse Joanne Zuger.

En double mixte, l’Ontarienne Gabriela Dabrowski et son partenaire Mate Pavic ont battu la paire Roger-Vasselin-Sestini-Hlavackova, 6-2, 6-3.

Le nom d’Eugenie Bouchard devrait figurer au 194e rang du classement mondial de la WTA lors de la publication lundi. Elle sera devancée par trois Canadiennes, Carol Zhao, Françoise Abanda et Bianca Andreescu. Il semble bien que Bouchard soit de nouveau inactive cette semaine, elle qui a été ennuyée par une blessure ces derniers temps.