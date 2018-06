Les Red Sox malmènent les Astros

Profitant d’un rare mauvais départ de Charlie Morton cette année, les Red Sox de Boston ont vaincu les Astros au compte de 9-3, dimanche à Houston.

Mitch Moreland a expédié un tir de Morton (7-1) dans les gradins dès la manche initiale pour inscrire les deux premiers points au tableau. Brock Holt a également produit deux points en vertu d’un triple en sixième manche.

Le partant a concédé un total de six points, neuf coups sûrs et un but sur balles en cinq manches et un tiers de travail. Il montre malgré tout une excellente moyenne de points mérités de 2,84 depuis le début de la campagne.

Dans le camp victorieux, Rick Porcello (8-2) a alloué trois points, dont deux mérités, cinq frappes en lieu sûr et deux passes gratuites en six manches et un tiers de travail. George Springer a cogné une longue balle à ses dépens.

Les deux équipes se sont partagé les honneurs de cette série de quatre parties.