IndyCar : Ryan Hunter-Reay fait plier Alexander Rossi

Profitant des déboires d’Alexander Rossi en fin de course, Ryan Hunter-Reay a pris les commandes du Grand Prix de Detroit de la série IndyCar, dimanche, en route vers une première victoire cette saison.

Partant de la position de tête et menant la course avec sept tours à faire, Rossi n’a pas été en mesure de résister à la charge tardive de Hunter-Reay. Il a bloqué les freins, une situation qui a été à l’origine d’une crevaison.

Rossi a finalement terminé en 12e position.

Grâce à sa deuxième place, Will Power s’est emparé du sommet du classement des pilotes. Ed Jones, Scott Dixon et Graham Rahal ont complété le top 5 de la course.

La course a par ailleurs été retardée d’une trentaine de minutes en raison d’un accident de la voiture de tête. Conduite par Mark Reuss, vice-président chez GM, la Corvette ZR1 a subi trop de dommages pour poursuivre sa route.