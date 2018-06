Coupe Stanley de 1993: le bâton qui a tout changé...

Il y a 25 ans, soit le 3 juin 1993, le Canadien de Montréal faisait un pas important vers la coupe Stanley grâce au bâton illégal de Marty McSorley.

«Était-ce une loi non écrite de laisser les adversaires jouer avec leur bâton? Peut-être. Mais quand t’arrives en finale de la coupe Stanley, les lois non écrites n’existent plus», fait remarquer Guy Carbonneau, lors d’une généreuse entrevue accordée à l’Agence QMI.

Capitaine du Tricolore à l’époque, «Carbo» fut au cœur de l’action. C’est lui qui avait suggéré à l’entraîneur-chef Jacques Demers de demander à ce que l’on vérifie le bâton de McSorley, en fin de troisième période, lors du deuxième match de cette finale contre les Kings de Los Angeles.

«Dans ce match-là, c’est bête à dire, mais c’est Marty McSorley qui a fait l’erreur d’utiliser un bâton illégal en fin de match, a estimé Carbonneau. Mais je comprends la frustration de Marty, ce n’était pas une punition appelée à outrance à l’époque.»

Carbonneau convient du même souffle que plusieurs joueurs du Canadien utilisaient eux-mêmes des bâtons avec une courbe illégale en 1993. Par exemple, l’attaquant Vincent Damphousse pouvait avoir six bâtons à sa disposition, trois légaux et trois illégaux. Mais avec un pointage serré, dans les 15 dernières minutes de la troisième période, il prenait bien soin de jouer avec un bâton conforme.

Un point tournant

En se rappelant des circonstances, on peut avancer que le Canadien n’aurait peut-être pas gagné la coupe Stanley n’eut été du bâton de McSorley, un bâton qui a tout changé.

Le CH avait perdu le premier match de cette finale au Forum de Montréal et la formation de Wayne Gretzky menait 2-1 dans la deuxième rencontre, avec 1 min 45 s à écouler au troisième tiers. Devant la suggestion de «Carbo», Demers réclame donc à l’arbitre Kerry Fraser que l’on mesure la courbe du bâton de McSorley. Elle semble un peu trop prononcée. Après vérification, le bâton est jugé illégal.

La pénalité aux Kings est décernée et le gardien Patrick Roy est retiré de la rencontre au profit d’un joueur supplémentaire. À 6 contre 4, le défenseur Éric Desjardins marque son deuxième but du match avant de trancher lui-même le débat en complétant son tour du chapeau en début de prolongation. Ainsi, le Canadien s’envole vers Los Angeles avec une égalité de 1-1 plutôt que de tirer de l’arrière par deux matchs. La suite appartient à l’histoire : le Tricolore a remporté les trois parties subséquentes.

La théorie du complot

Naturellement, un tel scénario s’accompagne toujours de quelques ragots au fil des ans. McSorley a lui-même déjà affirmé que le Canadien avait subtilisé le casier à bâtons des Kings avant le match numéro 2.

«Nous savons tous qu’ils ont amené le rack dans leur vestiaire, a indiqué McSorley, cité par le site web de la Ligue nationale de hockey, en mai 2012. C’est franc et honnête. Est-ce que je suis là à me plaindre? Non. Mais c’est ce qui est arrivé.»

«Personne ne m’a donné d’information sur le bâton, persiste et signe Carbonneau, 25 ans plus tard. Tout le monde semble avoir sa propre version des faits, mais on n’a jamais mesuré leurs bâtons dans le vestiaire ou dans leur rack, et on n’avait aucune combinaison de leurs cadenas.»