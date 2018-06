Clay Matthews passera sous le bistouri

Le secondeur des Packers de Green Bay Clay Matthews devra subir une intervention chirurgicale pour réparer son nez fracturé lors d’un match caritatif de balle molle.

Matthews en a fait l’annonce sur son compte Twitter, dimanche, au lendemain de l’incident. «Je me suis bien cassé le nez. Je devrai me faire opérer lorsque l’enflure diminuera. Mais je suis heureux que ce ne soit pas une blessure plus sérieuse.»

Le joueur-vedette de 32 ans était au monticule lorsqu’il a été atteint au visage par une flèche claquée par Lucas Patrick, un joueur de ligne offensive des Packers.

D’autres joueurs de la formation de Green Bay participaient aussi à l’événement.

La saison dernière, Matthews a réalisé 27 plaqués et 7,5 sacs du quart en 14 rencontres. Il a également forcé un échappé et rabattu deux passes.