Tiger Woods se rapproche des meneurs au tournoi Memorial

Tiger Woods a fait un bond de 17 places au classement du tournoi Memorial de la PGA, samedi, à Dublin en Ohio, après avoir réalisé une troisième ronde de 68 (-4). Le golfeur américain pointe maintenant au septième rang et accuse cinq coups de retard sur le meneur, Bryson DeChambeau.

Woods a réussi un aigle et quatre oiselets sur le parcours du Muirfield Village Golf Club en plus de commettre deux bogueys. Après trois rondes, il présente un cumulatif de 207 (-9) et partage la septième place avec trois autres concurrents.

Son compatriote DeChambeau s’est hissé en tête grâce à une troisième ronde de 66 (-6), au cours de laquelle il a enregistré six oiselets. Avec un total de 202 (-14), le golfeur de 24 ans devance par un seul coup les Américains Patrick Cantlay et Kyle Stanley, ainsi que le Chilien Joaquin Niemann qui sont à égalité au deuxième rang.

Cantlay est passé du neuvième au deuxième échelon après avoir remis une carte de 66 (-6). Co-meneurs après les deux premières rondes, Stanley et Niemann ont perdu une place après avoir joué 70 (-2) samedi.

Pour sa part, le Sud-Coréen Byeong Hun An a terminé le parcours trois coups sous la normale, ce qui a porté son cumulatif à 204 (-12). Cette performance l’a fait passer du troisième au cinquième rang.

Rory McIlroy a rapporté une carte de 64 (-8), ce qui constitue le meilleur pointage de la journée. L’Irlandais a réussi un aigle et six oiselets, ce qui lui a permis d’effectuer un saut de 58 places. Il est présentement 11e, à six coups de la tête.

Le Canadien Adam Hadwin a enregistré une ronde de 73. Son cumulatif de 217 (+1) ne lui permettra pas de prendre part à la quatrième ronde, dimanche.