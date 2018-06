Samuel L’Italien avec le Drakkar

Sans voler le spectacle, Steve Ahern a eu une journée de repêchage occupée, samedi.

Le directeur général du Drakkar de Baie-Comeau a confirmé cinq transactions, dont l’acquisition de Samuel L’Italien du Titan d’Acadie-Bathurst en retour de trois choix, dont deux de deuxième ronde (en 2019 et en 2020). L’Italien vient de soulever la coupe Memorial avec la formation du Nouveau-Brunswick.

«C’est un gros bonhomme qui gagne ses mises en jeu. Il a été extrêmement bon à la Coupe Memorial et on avait besoin d’un gars comme lui pour compléter un trio avec [D’Artagnan] Joly et [Jordan] Martel. Les gars patineront et le plus gros fera de la place!»

La famille L’Italien sera d’ailleurs réunie au camp d’entraînement en août puisque Ahern a aussi obtenu le frère cadet Dylan, du Phoenix de Sherbrooke. Ce dernier s’alignait avec les Dynamiques du Cégep Sainte-Foy la saison dernière.

Le Drakkar a ajouté un quatrième vétéran de 20 ans à sa liste en obtenant les services du défenseur format géant Andrew Smith, des Tigres, en retour d’un choix de 10e ronde en 2019.

Lapointe heureux

L’attaquant des Cantonniers de Magog, Jérémy Lapointe, est devenu le premier joueur de la journée à endosser le chandail nord-côtier. Fort d’une participation au championnat canadien midget, Lapointe a récolté huit points en saison régulière.

«Je suis un joueur physique et intense. Ma saison a moins bien été que les séries et le tournoi de la coupe Telus. J’ai changé de trio, j’ai joué ma game et ça m’a donné confiance», a exprimé l’adolescent qui aura 16 ans en septembre.