Roland-Garros: Rafael Nadal écarte Richard Gasquet

Le no 1 mondial Rafael Nadal a noyé Richard Gasquet 6-3, 6-2, 6-2 en moins de deux heures au troisième tour de Roland-Garros samedi.

Cinq jeux encaissés en une quinzaine de minutes pour commencer, cinq encore à cheval sur les deux premières manches, puis entre la deuxième et la troisième: jamais Gasquet (32e) n'a pu tenir le rythme imposé par le décuple vainqueur du tournoi. Le ton a été donné dès les premiers échanges, quand le Biterrois a perdu les 12 premiers points du match.

Une furtive éclaircie en fin de première manche - trois jeux de suite inscrits par le no 3 français (32e mondial) - n'a rien changé.

Nadal a enregistré sa 16e victoire en 16 rencontres face à Gasquet.

Au passage, il a battu son record de manches gagnées consécutivement à Roland-Garros: le Majorquin en est désormais à 34, mieux que sa précédente série de 32 manches remportées entre 2007 et 2009. Seul le Suédois Björn Borg a fait mieux, avec 41 manches de suite entre 1979 et 1981.

En huitièmes de finale, le champion espagnol découvrira le jeune Allemand Maximilian Marterer (70e), tombeur express du dernier «lucky loser» en course, l'Estonien Jurgen Zopp, en trois sets (6-2, 6-1, 6-4), et pour la première fois en huitièmes de finale en Grand Chelem, à 22 ans.

Del Potro en huitièmes pour la première fois depuis 2012

L'Argentin Juan Martin del Potro, no.6 mondial, s'est qualifié pour les huitièmes de finale de Roland-Garros pour la première fois depuis 2012 aux dépens de l'Espagnol Albert Ramos-Viñolas en trois manches de 7-5, 6-4, 6-1, samedi.

Il y a un an, Del Potro s'était arrêté au troisième tour. Entre 2013 et 2016, on n'avait pas vu sur la terre battue parisienne le grand Argentin (1,98 m), à la carrière largement hachée par les blessures. En 2012, il avait atteint les quarts de finale.

«Il m'a fait beaucoup courir aujourd'hui, mais j'ai joué du bon tennis dans les moments importants», s'est félicité le vainqueur des Internationaux des États-Unis en 2009, dont le meilleur résultat à Paris est une demi-finale la même année.

Pour une place en quarts de finale, Del Potro affrontera le géant américain John Isner (2,08 m), N.10 mondial, ou le Français Pierre-Hugues Herbert (87e).