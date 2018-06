Les Red Sox l’emportent face aux Astros

Christian Vazquez et Andrew Benintendi ont frappé la longue balle en septième manche pour mener les Red Sox de Boston vers un gain de 5-4 aux dépens des Astros, samedi soir, à Houston.

Vazquez a cogné son premier circuit de la saison. Peu après, Benintendi a réussi son huitième de la saison alors que Jackie Bradley fils était sur les sentiers.

J.D. Martinez a produit deux points également pour les Red Sox à l’aide de simples.

Du côté des Astros, Alex Bregman a claqué un circuit de deux points. Marwin Gonzalez et Yuli Gurriel ont produit les autres points de l’équipe locale.

David Price (6-4) a obtenu la victoire. Le partant des Red Sox a alloué trois points, cinq coups sûrs et un but sur balles en six manches, en plus de retirer sept frappeurs au bâton. Pour sa part, Craig Kimbrel a assuré son 19e sauvetage de la saison.

Will Harris (1-3) a encaissé le revers après avoir concédé trois points, deux coups sûrs et un but sur balles en deux tiers de manche.