Les Cavaliers doivent en faire plus

Les Cavaliers de Cleveland devront en donner un peu plus s’ils espèrent défaire les Warriors de Golden State en finale de la NBA. Car cette fois-ci, malgré tous les exploits dont il est capable, LeBron James ne pourra faire le travail seul.

James s’est surpassé jeudi dernier, à Oakland, en inscrivant 51 points lors du premier match de la série. Il s’agissait de sa huitième performance de plus de 40 points des présentes séries éliminatoires. Si la domination de James a été suffisante contre les Pacers, les Raptors et les Celtics, ce ne fut pas le cas contre les puissants Warriors. Ces derniers l’ont plutôt emporté 124-114 en prolongation.

«C’est ça LeBron James, a dit l’entraîneur des Cavaliers Tyronn Lue au site officiel de la NBA après la défaite. C’est pour ça qu’il est le meilleur joueur au monde. Il a fait ça pour nous tout au long de la saison. De faire ce qu’il a fait ce soir [jeudi] et de se faire voler [la victoire], ce n’est pas correct.»

Les Cavaliers n’ont toutefois pas aidé leur joueur étoile en commettant des erreurs irréparables dans les moments clés.

Erreurs et occasions manquées

George Hill a eu l’occasion de donner l’avance aux siens avec 4,7 secondes à faire au temps réglementaire. Après avoir égalé la marque avec son premier lancer franc, il a raté le deuxième.

«Ça fait mal. On avait fait du bon travail et on s’était placé dans une position pour gagner. En ratant mon lancer, j’ai l’impression que ça nous a coûté le match», a confié Hill au site Cleveland.com.

Le meneur de jeu JR Smith a eu la chance de faire une différence en récupérant le rebond. Il s’est plutôt éloigné du panier adverse en driblant avant de s’arrêter brusquement et de passer le ballon à Hill dont le lancer a été aisément bloqué.

«Il croyait que c’était fini, que nous étions en avance par un point, a précisé Lue à NBA.com. Plus tard, en conférence de presse, Smith a indiqué qu’il était conscient du pointage et qu’il a tardé à lancer car Kevin Durant était tout près.

Expulsé en fin de rencontre, Tristan Thompson a toutefois évité la suspension. Le centre des Cavaliers pourra être du match numéro deux, dimanche, à Oakland, mais devra payer une pénalité de 25 000$.