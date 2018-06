La collection de médailles de bronze de Jacqueline Simoneau s’agrandit

(Sportcom) – Après être montée quatre fois sur la troisième marche du podium ces deux derniers jours lors de l’étape des Séries mondiales qui est disputée à Surrey, en Colombie-Britannique, la nageuse artistique Jacqueline Simoneau a ajouté deux autres médailles de bronze à sa collection, samedi. En conclusion de la compétition présentée en sol canadien, la Montréalaise a fini troisième tant en solo libre qu’en duo libre.

En obtenant 90,7667 points de la part des juges pour son programme libre en solo, la Québécoise a terminé à moins d’un point de la médaillée d’argent, l’Ukrainienne Yelizaveta Yakhno qui a quant à elle reçu 91,3667 points. Déjà victorieuse du programme technique, la Japonaise Yukiko Inui a été intouchable avec une récolte de 92,9667 points.

«Je suis vraiment contente. Si j’avais mis plus de temps sur mon solo, j’aurais pu l’aborder avec plus de confiance», a expliqué Simoneau dont les efforts étaient surtout concentrés ces dernières semaines sur les programmes par équipe. « J’avais pratiqué mon solo seulement trois fois. Considérant cela, je suis très satisfaite », a indiqué celle qui travaillera à être plus stable dans sa routine.

La journée de Jacqueline Simoneau n’était pas terminée après le solo et elle n’a pas tardé à retourner dans la piscine pour la présentation du duo libre aux côtés de la Montréalaise Claudia Holzner.

Auteures d’une récolte de 89,5667 points, les deux nageuses canadiennes ont à nouveau été devancées par les duos japonais (92,9333) et ukrainien (91,7333). «C’est une nouvelle routine, chorégraphiée par Denise Sauvé, et les juges ont vraiment adoré si on se fie aux notes artistiques. Il ne reste qu’à peaufiner l’exécution», a affirmé Simoneau.

Les nageuses canadiennes seront de retour à la compétition dès jeudi à Los Angeles pour un autre arrêt des Séries mondiales.