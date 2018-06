Gabriela Dabrowski: championne méconnue

L’intérêt des amateurs canadiens pour le tournoi de Roland-Garros a grandement diminué à la suite de l’élimination de Denis Shapovalov au deuxième tour, alors qu’on espérait assister à un affrontement en huitième de finale entre Rafael Nadal et notre étoile montante.

Il y a toutefois une joueuse canadienne qui est toujours en action sur la terre battue parisienne, soit Gabriela Dabrowski, qu’on pourrait surnommer la championne méconnue.

L’an dernier, à Roland-Garros, Dabrowski, qui est originaire d’Ottawa, a écrit une page d’histoire en devenant la première Canadienne à remporter un championnat dans le cadre d’un tournoi du Grand chelem. Si elle jouait en simple, son nom aurait été sur toutes les lèvres. Mais étant donné que ça s’est produit en double mixte avec Rohan Bopanna, le triomphe de Dabrowski n’a guère suscité d’attention de la part des médias au Canada.

Pourtant, l’athlète de 26 ans est l’une des meilleures joueuses au monde en double. Dabrowski et son partenaire Mate Pavic forment le tandem favori en double mixte à Paris, eux qui ont triomphé en début d’année aux Internationaux d’Australie. Pavic, un Croate, est actuellement classé numéro 1 en double masculin.

Dabrowski et Pavic ont d’ailleurs gagné leur match, 4-6, 6-3, 10-7, samedi, contre le duo français formé de Pauline Parmentier et de Grégoire Barrère. Ce match avait été interrompu la veille par la pluie. Un peu plus tôt dans la journée, Dabrowski et sa partenaire en double féminin, la Chinoise Yifan Xu ont facilement vaincu Kaitlyn Christian et Carina Witthoeft 6-2, 6-2 pour accéder au tour suivant. La paire Dabrowski-Xu est la cinquième favorite du tournoi.

Des reproches

Ces rencontres de double sont disputées sur des courts secondaires, devant de maigres foules. Les bourses sont pourtant alléchantes lors des tournois du Grand chelem. Les vainqueurs du double mixte recevront un chèque de 118 000 euros, soit 178 000 dollars canadiens, à Roland-Garros. Depuis ses débuts sur le circuit de la WTA, Dabrowski a amassé des gains de près de 1,5 million.

On lui a demandé après ses deux victoires en cette belle journée ensoleillée à Paris ce qu’elle ressent face au peu de reconnaissance qu’elle obtient malgré ses succès en double.

«Je trouve dommage que la WTA et la fédération canadienne ne contribuent pas davantage à la promotion des matchs de double, a-t-elle confié au Journal. Ça passe sous le radar et c’est malheureux parce que dans les clubs de tennis à travers le Canada et le monde, les gens adorent jouer en double. Je trouve qu’on manque une belle occasion de rejoindre un grand nombre d’amateurs.

«Oui, j’aimerais qu’on respecte davantage les joueurs et joueuses de double, qu’on nous accorde l’attention qu’on mérite, a poursuivi Dabrowski. On m’a mentionné, en janvier dernier en Australie, que Daniel Nestor est le 44e meilleur boursier de l’histoire du tennis. Ce n’est pas rien. On affronte d’excellentes raquettes et on participe aux plus grands tournois. Il me semble qu’on mérite un peu plus de reconnaissance, sans rien enlever aux mérites des meilleurs joueurs en simple.»

L’importance du partenaire

Dabrowski dispute encore quelques matchs en simple ici et là, mais elle ne regrette pas de s’être concentrée sur les doubles féminin et mixte.

«On est souvent appelé à changer de partenaires en double et je me considère choyée de faire équipe avec Pavic et Xu. Mate a un grand mot à dire dans mes succès. Il possède un puissant service, il a une belle personnalité et la communication est excellente.

«Pour toucher de bonnes bourses en participant aux matchs de double, il faut s’assurer de gagner régulièrement. Et j’ai cette opportunité avec mes deux partenaires.»

Dabrowski a encore sur le cœur sa séparation avec Bopanna, survenue l’hiver dernier.

«Il n’a jamais pris la peine de me contacter pour me dire qu’il n’allait pas poursuivre avec moi, a-t-elle confié. Deux semaines avant les Internationaux d’Australie, j’ai lu que Bopanna et moi avions décidé, d’un commun accord, qu’on n’allait pas jouer ensemble en 2018. C’était carrément faux puisqu’il n’a jamais pris la peine de me contacter pour me dire qu’il changeait de partenaire. Ce n’était pas professionnel de sa part.

«Il me semble qu’il aurait pu me le dire, surtout qu’on partageait le même coach. C’est comme un couple qui se sépare sans fournir de véritables raisons. Ce fut fait de façon coupe-gorge, je dirais. Lorsque j’ai appris la nouvelle, j’ai envoyé un message aux entraîneurs et c’est là que j’ai appris que Mate était lui aussi à la recherche d’une partenaire. Nos succès ont été instantanés. Je suis bien chanceuse d’avoir été jumelée à lui», a conclu Dabrowski, qui a aussi remporté sept tournois en double féminin sur le circuit de la WTA en carrière, dont deux cette année.