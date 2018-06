Roland-Garros: Grigor Dimitrov s'arrête encore au 3e tour

Le Bulgare Grigor Dimitrov, cinquième joueur mondial, mais peu en réussite à Paris sur la terre battue, s'est incliné au troisième tour de Roland-Garros, battu en trois manches par l'Espagnol Fernando Verdasco (35e) 7-6 (4), 6-2, 6-4.

À 27 ans, Dimitrov, vainqueur du dernier Masters en novembre à Londres, n'est jamais allé plus loin que le 3e tour de Roland-Garros (2013, 2017 et 2018), et a subi quatre éliminations d'entrée en sept participations.

Vendredi, il a passé un peu moins de deux heures et demie, s'arrêtant sur une dernière faute directe en coup droit.

Verdasco affrontera le Serbe Novak Djokovic (22e) ou l'Espagnol Roberto Bautista Agut (13e).

Alexander Zverev a dû sauver une balle de match

Le no.3 mondial Alexander Zverev a dû sauver une balle de match pour éviter une défaite dès le troisième tour de Roland-Garros face au Bosnien Damir Dzumhur, 29e mondial, qui a cédé en cinq manches de 6-2, 3-6, 4-6, 7-6 (3), 7-5 après 3h54 de jeu.

Le lauréat des tournois de Munich et de Madrid affrontera le no.1 français Lucas Pouille (16e) ou le Russe Karen Khachanov (38e) lors des huitièmes de finale.

Kei Nishikori trop fort pour Gilles Simon

Le Japonais Kei Nishikori, 21e joueur mondial, était bien trop fort pour Gilles Simon (65e), battu en trois manches de 6-3, 6-1, 6-3 en 2h00 de jeu, au 3e tour de Roland-Garros, vendredi.

Les deux joueurs ne s'étaient jamais affrontés. Nishikori, qui s'est imposé sur sa cinquième balle de match, est la bête noire des Français puisqu'il a sorti Maxime Janvier (7-6 (0), 6-4, 6-3) au 1er tour, et Benoît Paire (6-3, 2-6, 4-6, 6-2, 6-3) au 2e tour.

Simon n'a pas trouvé la solution face à la défense impeccable du Japonais. Finaliste à Lyon la semaine dernière contre l'Autrichien Dominic Thiem (8e mondial), il a paru émoussé physiquement contre le Japonais, cédant sur les longs échanges.

Nishikori, 28 ans, affrontera Thiem ou l'Italien Matteo Berrettini (96e) pour une place en quarts de finale à Roland-Garros, son meilleur résultat sur la terre battue parisienne en 2015 (défaite contre Jo-Wilfried Tsonga) et 2017 (défaite contre le Britannique Andy Murray).

Le Japonais dispute son premier tournoi du Grand Chelem depuis Wimbledon 2017. Il n'a disputé ni l'US Open 2017 ni l'Open d'Australie 2018, en raison d'une blessure au poignet droit.