Omnium des États-Unis: Brooke Henderson se retire

La Canadienne Brooke Henderson a renoncé à disputer les trois dernières rondes de l’Omnium des États-Unis féminin, a annoncé vendredi l’association américaine de golf.

L’organisation a indiqué en avant-midi sur Twitter que la joueuse s’était retirée pour des motifs familiaux et qu’elle retrouvera ses proches à Ottawa.

Classée 16e au monde, Henderson a remis une carte de 73, un coup au-dessus de la normale, lors de la ronde initiale présentée jeudi. En vertu de cinq bogueys et quatre oiselets, elle occupait le 73e échelon et accusait un retard de six coups sur les meneuses, soit la Thaïlandaise Ariya Jutanugarn, la Sud-Coréenne Jeongeun Lee et l’Australienne Sarah Jane Smith.