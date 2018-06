Olivier Garneau échangé à l’Océanic

Désigné comme futur capitaine des Remparts de Québec par Philippe Boucher, Olivier Garneau n’aura pas la chance de remplir cette tâche à sa saison de 20 ans. Ceux-ci ont confirmé vendredi matin la transaction expédiant l’attaquant de Charlesbourg à l’Océanic de Rimouski en retour de choix de deuxième (Saint John) et sixième (Chicoutimi) rondes en 2019.

L’information avait coulé depuis le début de la semaine, mais le nouveau patron aux opérations hockey des Diables rouges, Patrick Roy, ne pouvait se délier la langue avant l’ouverture de la période des échanges prérepêchage dans le cadre des assises de la LHJMQ présentées à Shawinigan.

«Ce n’était pas facile de le laisser aller. C’est un gars qui a joué quatre saisons avec les Remparts et qui vient de la région. En même temps, on avait des besoins au niveau du repêchage et il avait une bonne valeur. On trouvait que [Jesse] Sutton, [Gregor] MacLeod et lui avaient beaucoup de similitudes et c’était le prix à payer pour aller chercher des choix au repêchage que l’on considérait avoir besoin», a émis le directeur général québécois.

Roy n’aura donc pas mis de temps avant d’annoncer ses couleurs en prévision de la prochaine campagne qui marquera son retour derrière le banc en envoyant sous d’autres cieux un joueur local qui a disputé ses quatre premières campagnes dans l’uniforme des Remparts. Ce troc permet à Roy de réduire à six son surplus de vétérans de 20 ans.

En 243 rencontres avec les Remparts, le produit du Blizzard du Séminaire Saint-François réputé pour son éthique de travail a marqué 53 buts et amassé autant de mentions d’aide pour 106 points. Roy avait émis le souhait à son arrivée de mettre sur pied un club axé sur l’offensive. Le style de Garneau a-t-il pesé dans la balance?

«Un peu, mais pas tant non plus. Olivier a d’autres très belles qualités, notamment de leadership. C’est un gars excessivement dédié qui était fier de porter le chandail des Remparts. Quand tu as ça, ce n’est pas évident de le laisser aller. On voulait l’envoyer dans un endroit où il serait heureux d’aller à Rimouski va lui permettre de vivre une très belle saison», a souligné l’ancien instructeur-chef de l’Avalanche du Colorado.

Par ailleurs, les Remparts ont récupéré un choix de quatrième tour du Titan d’Acadie-Bathurst en 2019 en échange d’une sélection de septième ronde pour la même année, un inversement de choix pour compléter la transaction d’Ethan Crossman et Félix-Antoine Drolet en août dernier.