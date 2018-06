LHJMQ: se faire entendre

Publié aujourd'hui à 10h41

Mis à jouraujourd'hui à 10h50

La Ligue de hockey junior majeur du Québec s’apprête à célébrer ses 50 ans.

Un demi-siècle d’équipes et de joueurs marquants aux quatre coins du Québec et dans l’est du pays.

Jeudi soir à Shawinigan, plusieurs légendes de l’histoire du circuit ont défilé. Guy Lafleur et Patrick Roy, pour ne nommer que ces deux-là, ont pu s’exprimer sur la contribution de la LHJMQ sur la vie de milliers de joueurs qui ont vécu l’expérience du hockey junior québécois.

«On est trop humbles», a dit Patrick Roy.

L’ancien numéro 33 a cité en exemple Jonathan Audy-Marchessault, qui brille maintenant dans la Ligue nationale de hockey.

Lors d’un voyage à Lewiston, celui que Roy surnommait «Bebitte» avait cru bon avertir son entraîneur-chef. «Cette année, je ne prends pas de cours!» lui avait dit Marchessault, un acteur clé des Golden Kinights de Vegas cette saison.

«Quelle nouvelle formidable! Pour quelle équipe tu vas jouer?» lui avait répondu Roy du tac au tac.

Sans mot, Marchessault avait enchaîné : «C’est correct, je vais prendre des cours finalement!»

Même le plus grand des anciens de la LNH évoluant dans la LHJMQ était non-négociable. Les joueurs des Remparts vont à l’école ou ils ne jouent pas pour les Remparts.

Et ça, c’était il y a près de 10 ans. Je peux vous garantir que la situation n’a pas changé. Le hockey junior québécois a contribué à garder comme étudiants plusieurs athlètes qui auraient décroché s'ils n'avaient pas été contraints d'étudier.

La LHJMQ a bonifié de façon substantielle ses programmes de bourses. Les programmes d’études professionnelles ont été ajoutés au système déjà en place et de nombreuses initiatives sont prises avec les joueurs qui s’adonnent à des passions moins traditionnelles comme la menuiserie par exemple.

Mais ça ne défraie pas la manchette car la LHJMQ n’a pas cru bon de parler de ses bons coups dans les médias. Les critiques actuelles lui en donnent l’occasion.

Non, tout n’est pas parfait. En l’espace de quinze ans, la Ligue a toutefois fait des pas de géants pour bonifier l’encadrement donné aux joueurs.

Il y a encore des progrès à faire pour permettre aux joueurs de réussir leurs études en tant qu’athlètes accomplis.

Est-ce que les allocations pourraient être bonifiées? Sans doute. Le calendrier devrait-il être réduit? Je crois personnellement que oui. Ce débat a déjà lieu au sein de la LHJMQ. Il y a toutefois des limites à véhiculer n'importe quoi.

On a senti plusieurs anciens touchés droit au coeur hier.

Le débat entourant le projet de loi 76, qui retirerait de façon officielle le statut d’employé aux étudiants athlètes selon les normes du travail du Québec, a beaucoup fait jaser.

Ils étaient nombreux à ne pas comprendre comment on pouvait engager ce débat sans considérer toutes les bonifications faites au fil des ans.

Les critiques laissent entendre que des profits de dizaines de milliers de dollars sont dégagés chaque année dans la LHJMQ.

C’est utopique de croire qu’avec la structure de coûts actuelle, les équipes du circuit arrivent à faire beaucoup d’argent.

Il y a de bonnes et de moins bonnes années. Il y a une certitude : n’eût été de la passion et de la mission communautaire et sociale que se donnent plusieurs investisseurs envers leur coin de pays, il y a longtemps qu’ils auraient mis la clé dans la porte et investi dans une business plus rentable que le hockey junior québécois. Il ne resterait qu'une petite poignée d'équipes dans les plus grandes villes de la province et du pays.

Vous en voulez la preuve? La Ville de Saguenay a dû acheter les Saguenéens pour les garder. Baie-Comeau a fait pareil avec le Drakkar.

Tenez-vous le pour dit : si le hockey junior de haut niveau vit en Abitibi, au Saguenay, sur la Côte-Nord et dans le centre du Québec, c’est qu’il y a des passionnés et des gens qui ne comptent pas les heures pour que cette aventure soit possible.

Bon an mal an, un joueur de la LHJMQ «coûte» près de 60 000 $ à une équipe junior. Les frais de pensions, de transport, de l’équipement, des études, de l’alimentation et les allocations aux joueurs n’ont fait que gonfler au fil des ans.

Le prix des billets? Il n’a à peu près pas changé. Le hockey junior n’est pas le hockey professionnel et la capacité de payer des partisans dans les régions du Québec est limitée.

Les passionnés de hockey junior sont stupéfaits des raccourcis faits à leur endroit dans ce débat.

Y compris chez les acteurs les plus à gauche du spectre politique!

Patrick Roy a bien résumé la situation jeudi soir :

«Il va falloir parler de nos réussites, dire haut et fort ce qu’on fait de bien car on réalise dans ce débat que personne ne le fera à notre place.»

La LHJMQ brille en développant de jeunes espoirs pour les rangs professionnels.

Ils sont nombreux à sortir des rangs de la LHJMQ avec des diplômes en poche, mais surtout avec une expérience de vie enrichie. Ils ont voyagé, connu les exigences de la vie de groupe, du travail d’équipe, et pris des responsabilités de jeunes hommes qui ont dû se débrouiller en quittant le domicile familial à 15 ou 16 ans.

Contrairement à ce qui a été véhiculé, la LHJMQ ne forme pas de BS, démunis d’un vrai plan B lorsqu’un stage junior ne mènera pas à la LNH et aux rangs professionnels.

Ils sont nombreux à vouloir se faire entendre sur le dossier.

Il était grand temps qu’ils commencent à s’exprimer.