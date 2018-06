Les Yankees prolongent le calvaire des Orioles

Les Yankees de New York ont frappé 12 coups sûrs aux dépens des lanceurs des Orioles, vendredi soir à Baltimore, pour filer vers un gain de 4-1.

Les favoris de la foule ont ainsi encaissé un sixième revers de suite. Ils avaient pourtant pris les devants 1-0 en première manche grâce à la 17e longue balle de la saison de Manny Machado.

Ce fut un des rares moments de réjouissance des partisans qui ont vu les visiteurs marquer un point dans quatre des six manches suivantes.

Gleyber Torres a créé l’égalité à l’aide d’un simple, en troisième, tandis que Greg Bird a donné les devants aux Bombardiers du Bronx, en cinquième, grâce à un triple. Un double d’Austin Romine lors du sixième tour au bâton a doublé l’avance des Yankees.

Aaron Judge a complété le pointage en sixième en canonnant son 16e circuit de la campagne.

Sonny Gray (4-4) a signé sa quatrième victoire, lui qui a œuvré pendant six manches de travail. Il a accordé que quatre coups sûrs et passé six frappeurs dans la mitaine. Aroldis Chapman a enregistré sa 13e victoire protégée en éventant les trois frappeurs qu’il a affrontés.

Andrew Cashner (2-7) a encaissé le revers.