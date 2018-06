Les Red Sox seront privés de Mookie Betts

Les Red Sox de Boston ont placé, vendredi, le nom de leur voltigeur étoile Mookie Betts sur la liste des joueurs blessés pour une période de 10 jours.

Il pourrait effectuer un retour au jeu le 8 juin, lui qui n’a pas joué depuis le 29 mai.

Depuis le début de la saison, Betts est un des meilleurs frappeurs du baseball majeur.

Il a conservé une moyenne au bâton de ,359 avec 19 doubles, un triple et 17 circuits. Il a produit 37 points en plus de marquer à 52 reprises.

Il domine tous les autres frappeurs du baseball majeur pour ce qui est de la moyenne au bâton, des points marqués et des coups sûrs pour plus d’un but.