Les Bruins ne veulent plus de Brian Gionta

Le directeur général des Bruins de Boston, Don Sweeney, a indiqué jeudi que son équipe n’offrira pas de contrat à l’attaquant Brian Gionta en prévision de la prochaine campagne.

C’est ce qu’il a confirmé à la chaîne radiophonique WEEI, en marge du Combine annuel de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Ancien capitaine du Canadien de Montréal et des Sabres de Buffalo, Gionta a signé une entente avec les Bruins tard dans la saison 2017-2018. Ayant aussi porté le «C» sur le chandail de la formation américaine des Jeux olympiques de Pyeongchang, le vétéran de 39 ans a totalisé deux buts et cinq mentions d’aide en 20 parties à Boston et n’a joué qu’un match en séries éliminatoires.

Par ailleurs, l’organisation du Massachusetts a décidé de ne pas réembaucher Paul Postma et Kenny Agostino.