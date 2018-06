Les 20 meilleurs Québécois en vue du repêchage 2018 de la LNH

Seulement neuf Québécois ont été sélectionnés lors du dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey. L'une des pires cuvées des 20 dernières années pour le Québec.

La prochaine séance de sélection, qui sera présentée à Dallas les 22 et 23 juin prochains, devrait toutefois être beaucoup plus favorable aux hockeyeurs de chez nous.

Parmi les joueurs disponibles issus de la Belle Province, trois d'entre eux sont considérés comme des choix de premier tour. Qui plus est, un défenseur et un gardien des Voltigeurs de Drummondville pourraient également se frayer un chemin parmi les 31 premières sélections de ce repêchage.

Voici une analyse des 20 meilleurs Québécois admissibles au prochain repêchage qui aura lieu dans un peu plus de trois semaines.

*Double citoyenneté (Canada et États-Unis)

1. Joseph Veleno | C | Voltigeurs de Drummondville | 6 pi et 1 po, 194 lb

Le seul joueur à avoir reçu le statut de joueur exceptionnel dans l’histoire de la LHJMQ, Veleno a connu une deuxième moitié de saison exceptionnelle à la suite d’une transaction vers Drummondville. Sous les ordres de Dominique Ducharme, il a inscrit 48 points à ses 33 derniers matchs.

Veleno est actuellement répertorié comme l’un des meilleurs joueurs de centre de cette cuvée en raison de son jeu dans les deux sens de la patinoire et de son QI hockey.

2. Bode Wilde | D | USDP-U18 (USHL) | 6 pi et 2 po, 197 lb*

L’arrière américain a passé la majeure partie de son enfance dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce avant de s'installer aux États-Unis à l'âge de 12 ans afin de poursuivre son apprentissage. Né d’un père américain et d’une mère québécoise, Wilde est un défenseur droitier qui possède toutes les qualités nécessaires pour réussir chez les professionnels.

Il est à son mieux lorsqu’il transporte la rondelle vers la zone ennemie, mais il devra améliorer sa prise de décision lorsqu’il défend son territoire.

3. Benoît-Olivier Groulx | C | Mooseheads de Halifax | 6 pi et 1 po, 190 lb

L’ancien premier choix au total du repêchage de la LHJMQ baigne dans le hockey depuis son jeune âge (il est le fils de l’entraîneur Benoît Groulx). Joueur de centre capable de remplir différents rôles sur la glace, Groulx se signale grâce à son éthique de travail et à son flair autour du filet adverse.

À 6 pi et 1 po et 190 lb, il possède le gabarit recherché chez un joueur de centre qui pivotera éventuellement l’un des deux premiers trios d’une formation de la LNH.

4. Nicolas Beaudin | D | Voltigeurs de Drummondville | 5 pi et 11 po, 171 lb

Un défenseur au flair offensif indéniable, Beaudin a récolté plus d’un point par match avec l’une des attaques les plus dévastatrices de la ligue.

Un quart-arrière sur l’avantage numérique, Beaudin est un passeur habile capable de transporter la rondelle et de préparer des jeux lorsqu’il traverse la ligne bleue ennemie. Il devra toutefois peaufiner un aspect bien important de son jeu : son coup de patin.

5. Gabriel Fortier | AD | Drakkar de Baie-Comeau | 5 pi et 10 po, 190 lb

Ceux qui décident d’aller voir jouer Fortier avec le Drakkar ne devraient pas cligner des yeux trop souvent, car ils risquent de le manquer! L’ailier droit de 5 pi et 10 po se démarque avant tout par son coup de patin électrisant qui lui permet de distancer ses adversaires sur la patinoire.

Il s’agit d’un atout qui devrait lui servir au prochain niveau, compte tenu de la rapidité de la «nouvelle» LNH.

6. Xavier Bernard | D | Voltigeurs de Drummondville | 6 pi et 3 po, 203 lb

Auteur de 11 buts et 35 points en 66 matchs avec les Voltigeurs, l’arrière de 18 ans a connu l’une des meilleures progressions parmi tous les joueurs admissibles pour la première fois au repêchage de la LNH.

À 6 pi 3 po et un peu plus de 200 lb, il possède également le physique de l’emploi.

7. Olivier Rodrigue | G | Voltigeurs de Drummondville | 6 pi et 1 po, 155 lb

Même si les hommes masqués semblent moins avoir la cote depuis quelques années, Olivier Rodrigue pourrait entendre son nom rapidement lors du repêchage.

Reconnu pour ses qualités athlétiques et sa capacité à lire le jeu, Rodrigue a grandement impressionné sur la scène internationale avec le Canada. En trois parties lors du dernier Championnat du monde des moins de 18 ans, il a conservé une moyenne de but alloué de 1,33 et un taux d’efficacité de 0,949.

Crédit photo : JOEL LEMAY/AGENCE QMI

8. Alexis Gravel | G | Mooseheads de Halifax | 6 pi et 3 po, 220 lb

Gravel a levé son jeu d’un cran lors des dernières séries de la LHJMQ en maintenant un taux d’efficacité de 0,917, ce qui est nettement supérieur à son rendement de 0,890 enregistré durant la saison régulière.

Un gardien athlétique au gabarit imposant, Gravel est le fils de François Gravel, un choix de troisième tour des Canadiens de Montréal en 1987.

9. Kevin Mandolese | G | Screaming Eagles du Cap-Breton | 6 pi et 4 po, 181 lb

Même si ses statistiques ne sont pas reluisantes, Mandolese a très souvent été le meilleur joueur sur la glace pour la jeune équipe qu’étaient les Screaming Eagles cette saison.

Son gabarit imposant lui permet de bloquer tous les angles et de confronter les tireurs. Il donne parfois des rebonds juteux à l’adversaire, un aspect de son jeu qu’il devra améliorer au cours des prochaines années.

10. Xavier Bouchard | D | Drakkar de Baie-Comeau | 6 pi et 3 po, 190 lb

Même s’il a connu une saison en deçà des attentes, un peu à l’image de son équipe, Xavier Bouchard demeure un défenseur bien en vue pour le prochain repêchage. Le fils de l’entraîneur-chef et directeur général des Huskies de Rouyn-Noranda Gilles Bouchard est perçu comme un choix de troisième tour.

Un défenseur droitier de 6 pi et 3 po capable d’effectuer une bonne première passe, ça ne court pas les rues.

11. Justin Bergeron | D | Huskies de Rouyn-Noranda | 6 pi, 178 lb

S’il était né deux jours plus tard, Bergeron n’aurait pas été admissible au repêchage avant l’année prochaine.

L’arrière des Huskies a terminé la plus récente campagne avec 30 points en 67 parties, une récolte qui le place au troisième rang des défenseurs de première année dans le circuit.

12. Justin Ducharme | C/AD | Saguenéens de Chicoutimi | 6 pi, 179 lb

Ducharme a eu la chance de remporter la Coupe Memorial avec le Titan à sa première saison complète dans la LHJMQ. Même s’il a connu une baisse de régime en milieu de saison après l’arrivée de nombreux vétérans à Bathurst, l’attaquant de 6 pi et 179 lb représente une belle option pour une équipe vers la fin du repêchage.

13. Rafaël Harvey-Pinard | AG | Huskies de Rouyn-Noranda | 5 pi et 10 po, 170 lb (99)

À sa deuxième année d’admissibilité au repêchage, Harvey-Pinard n’a pas déçu en terminant au 15e rang des meilleurs pointeurs de la LHJMQ grâce à une récolte de 76 points en 67 matchs.

Il pourrait s’avérer une bonne prise en fin de repêchage pour une équipe à la recherche d’un attaquant qui préconise avant tout un style de jeu axé sur l’offensive.

14. Philippe Lapointe | AD | Stars de Lincoln (USHL) | 5 pi et 11 po, 194 lb*

Si le nom vous sonne une cloche, c’est normal. Philippe Lapointe est le fils cadet du directeur du personnel des joueurs des Canadiens Martin Lapointe. Même s’il a grandi dans l'Illinois, Lapointe possède la double citoyenneté canado-américaine.

Après un début de saison difficile dans l’USHL, Lapointe a pris ses aises à mesure que la saison progressait. Il a finalement terminé la campagne avec 26 points en 59 parties.

Crédit photo : AFP

15. Zachary Bouthillier | G | Saguenéens de Chicoutimi | 6 pi et 1 po, 186 lb

Le gardien originaire de Chambly fut l’un des points positifs de la saison des Saguenéens. Même si son équipe a terminé au 15e rang du classement général, Bouthillier a maintenu un taux d’efficacité plus que respectable de 0,894.

Mais c’est en séries éliminatoires, face aux éventuels champions de la Coupe Memorial, qu’il a vraiment connu ses meilleurs moments. En six parties, il a conservé une moyenne de 2,76 et un excellent pourcentage d’arrêts de 0,931.

16. Nicolas Guay | C | Voltigeurs de Drummondville | 5 pi et 11 po, 174 lb (99)

Admissible au repêchage de la LNH en 2017, Nicolas Guay a été ignoré par les 31 équipes. Une situation qui pourrait être différente cette année.

Le capitaine des Voltigeurs au cours de la dernière saison a récolté 29 buts et 55 points en 68 parties tout étant l’homme de confiance de son entraîneur lors de missions défensives.

17. Alexis Girard | D | Sea Dogs de Saint John | 6 pi et 4 po, 197 lb

Ignoré par la LNH dans son plus récent classement des meilleurs espoirs, Girard aurait possiblement eu plus de visibilité s’il n’avait pas évolué pour la pire formation du circuit Courteau.

Par contre, lorsqu’on regarde les chiffres, on ne peut qu’être intrigué par ce défenseur gaucher de 6 pi et 4 po qui présente une récolte de 25 points en 62 parties à Saint John.

18. Cédric Desruisseaux | C | Voltigeurs de Drummondville | 5 pi et 7 po, 151 lb

Desruisseaux a maintenu une moyenne d’un point par match pendant une bonne partie de la saison avant qu’on ne lui retire certains privilèges après l’arrivée de quelques vétérans à Drummondville.

Un petit joueur de centre au mains agiles, Desruisseaux a conclu la dernière campagne avec une récolte de 24 buts et 46 points en 64 matchs.

19. Mathias Laferrière | C/AD | Screaming Eagles du Cap-Breton | 6 pi et 1 po, 175 lb

Ce joueur de centre longiligne a connu une belle progression à sa première saison complète dans le circuit Courteau après avoir fait la navette entre la LHJMQ et le Midget AAA la saison dernière.

À la suite du départ de Drake Batherson, Laferrière a obtenu plus de chances de se faire valoir offensivement et il a répondu en récoltant 22 points à ses 26 derniers matchs.

20. Thomas Éthier | AG | Armada de Blainville-Boisbriand | 6 pi et 4 po, 210 lb

Un attaquant d’énergie au gabarit imposant, Éthier a contribué à plusieurs aspects de la stratégie de l’Armada de Joël Bouchard cette saison. Il a noirci la feuille de pointage à 33 reprises en 65 parties tout étant la bougie d’allumage au sein de son unité.

Crédit photo : JOEL LEMAY/AGENCE QMI

D’autres noms à surveiller

Tristan Côté-Cazenave | G | Tigres de Victoriaville | 6 pi 1 po, 188 lb

Jérémy Groleau | D | Saguenéens de Chicoutimi | 6 pi 3 po, 193 lb

Olivier Bourret | AG | Screaming Eagles du Cap-Breton | 6 pi 2 po, 190 lb

Samuel Stevens | AG | Steel de Chicago (USHL) | 6 pi 1 po, 175 lb*

Alex Plamondon | C | Cataractes de Shawinigan | 6 pi, 169 lb

Benjamin Tardif | AG | Phoenix de Sherbrooke | 5 pi 10 po, 185 lb

Olivier Mathieu | AG | Remparts de Québec | 5 pi 9 po, 165 lb

Azzaro Tinling | AD | Capitals de Cowichan Valley (BCHL) | 6 pi 1 po, 195 lb

Édouard St-Laurent | AG | Drakkar de Baie-Comeau | 6 pi, 171 lb

William Poirier | AG | Sea Dogs de Saint John | 6 pi 1 po, 192 lb

Shawn Element | C | Drakkar de Baie-Comeau | 6 pi, 182 lb

Justin Blanchette | G | Drakkar de Baie-Comeau | 6 pi 1 po, 196 lb

Pierre-Luc Forget | D | Riverkings d’Oshawa (GMHL) | 5 pi 11 po, 201 lb

Les meilleurs pour 2019

1. Samuel Poulin, AD

2. Raphaël Lavoie, C/AD

3. Jakob Pelletier, C

4. Xavier Parent, C

5. Alex Beaucage, AD

5. Xavier Simoneau, C

6. Brooklyn Kalmikov, AD

7. Gabriel Denis, C

8. Félix-Antoine Marcotty, AD

9. Jérémy Michel, AG

10. Nathan Légaré, AD

11. Thomas Pelletier, D

12. Mathieu Bizier, C

13. Christopher Merisier-Ortiz, D

14. Maxence Guénette, D

15. Olivier Desroches, D

16. Christopher Innis, D

17, Mathieu Samson, AG

18. Anthony Imbeault, AG

19. Isiah Campbell, AG

20. Samuel Bolduc, D

21. Jérémy Jacques, D