La renaissance de Novak Djokovic

Il est toujours intéressant d’assister à une rencontre de presse livrée par Novak Djokovic. Le Serbe de 31 ans n’hésite pas à livrer le fond de sa pensée, à partager ses joies et ses déceptions, lui qui est toujours aussi intense sur le court.

Djokovic s’est présenté au tournoi de Roland-Garros en 22e position au classement de l’ATP. Il faut remonter en 2006 pour retracer la dernière fois qu’il s’est retrouvé aussi loin au classement. On se souvient qu’il occupait encore le premier rang à la fin de 2016.

C’est la première fois aussi qu’il débarque à Paris sans la moindre victoire à sa fiche pour l’année. Tout cela en raison d’une opération au coude droit subie l’an dernier pour soigner un malaise qui l’a encore importuné au printemps, lors d’un retour au jeu qu’il a qualifié de «précipité».

À 31 ans, Djokovic n’est peut-être plus le grand joueur qu’il a déjà été, mais ça n’a pas empêché les amateurs de s’entasser dans les gradins du court Suzanne-Lenglen vendredi après-midi afin d’assister à sa victoire contre l’Espagnol Roberto Bautista Agut en quatre manches de 6-4, 6-7 (8), 7-6 (4) et 6-2. Il affrontera Fernando Verdasco en huitième de finale.

Ce fut une sacrée bagarre d’une durée de 3 heures 48 minutes face à Bautista Agut ; aussi passionnante que le duel ayant opposé Alexander Zverev à Damir Dzumhur sur le court central durant près de quatre heures.

Coup de colère

On a vu un Novak Djokovic en meilleure forme, bien qu’il ait raté quelques coups qui l’ont fait sortir de ses gonds au point de briser sa raquette sur le sol ; ce dont il n’était pas bien fier lorsqu’il a rencontré les médias.

Il faut cependant le comprendre. Djokovic ne joue pas encore au niveau qu’il souhaite, et ça le frustre.

«Au moins, mon jeu s’améliore. Cette victoire au troisième tour m’apporte de la satisfaction en ce sens que j’ai dû me battre férocement pour l’obtenir. Je suis privilégié d’être appuyé par la foule, même si je ne suis plus l’une des têtes d’affiche du tournoi. Je me sens comme à la maison à Roland-Garros», a commenté le vainqueur du tournoi en 2016.

Pas question de retraite

Djokovic remonte la pente après avoir vécu les moments les plus difficiles de sa carrière. Il a connu un bon tournoi en atteignant les demi-finales à Rome, et il s’est présenté à Roland-Garros dans un état d’esprit positif.

«Tout athlète est appelé à surmonter des hauts et des bas, racontait Djokovic en début de semaine. Ça nous endurcit, car on apprend davantage de ses défaites que de ses victoires. Je ne cacherai pas que j’ai trouvé la période de convalescence de six mois après l’opération fort longue, alors que je devais me contenter de suivre les matchs à la télévision.

«J’étais impatient de revenir au jeu, et ce fut désastreux lors des tournois d’Indian Wells et de Miami, où j’ai été éliminé rapidement. C’était démotivant, car mon coude me faisait encore mal au point de nuire à mon jeu et à ma confiance.

«Maintenant, je me sens beaucoup mieux. J’aime trop ce sport pour m’arrêter à 31 ans. Je ne me pose plus la question à savoir si je dois continuer», a ajouté celui qui a remporté 12 tournois du grand chelem durant sa carrière.