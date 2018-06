La folle semaine de Noah Dobson

De tous les espoirs présents au Combine de la LNH, le défenseur du Titan d’Acadie-Bathurst Noah Dobson est probablement celui qui a vécu la semaine la plus chargée.

Vainqueur de la Coupe Memorial avec le Titan, dimanche dernier, il a atterri à Bathurst lundi et a participé au défilé des champions devant 5000 personnes réunies dans les rues de la ville néo-brunswickoise, mardi.

Mercredi matin, il a mis le cap sur Buffalo. Mais tout ça en a valu la peine, a-t-il assuré.

«J’ai tout fait en trois jours ce que les autres ont fait en une semaine. J’ai fait ma dernière entrevue aujourd’hui et ce fut un peu un soulagement. Par contre, tous les joueurs de hockey rêvent de vivre ça en grandissant. Ç’a été une semaine plaisante.»

Une chose est sûre, Dobson a profité de la vitrine offerte par le tournoi de la Coupe Memorial pour démontrer toute l’étendue de son talent. Pilier à la ligne bleue du Titan, il a terminé la compétition avec une production de sept points en quatre matchs.

Cote augmentée?

Étant déjà pressenti pour être un choix du top 10, la façon dont il s’est comporté à Regina pourrait lui avoir permis de gagner quelques rangs sur la liste des différentes équipes de la LNH.

«C’est difficile à dire puisque les équipes nous regardent pendant l’année au complet. Toutefois, de profiter de cette vitrine va peut-être m’aider, mais je sais que les recruteurs ne prendront pas que ce tournoi en considération», a-t-il toutefois tempéré.

Sur le plan personnel, le défenseur natif de l’Île-du-Prince-Édouard avoue que la Coupe Memorial lui a insufflé une importante dose de confiance en ses moyens. «Les joueurs juniors rêvent tous de remporter ce tournoi. J’ai appris et compris que j’étais aussi bon que les meilleurs au pays. De plus, pour un petit marché comme Bathurst, de remporter ce tournoi était spécial.»

Été chargé

Cette confiance, il tentera de la transporter avec lui cet été. Après avoir pris le temps de renouer avec sa famille, le défenseur droitier s’envolera pour San Diego où il passera la période estivale à s’entraîner avec un entraîneur privé. À 6 pi 3 po et tout près de 180 lb, Dobson sait qu’il devra ajouter de la chair autour de l’os s’il désire jouer dans la LNH.

«Mon but cet été sera de continuer de prendre de la masse afin d’arriver prêt au camp d’entraînement de l’équipe qui va me repêcher. Je veux que la décision de me renvoyer au niveau junior ou non soit difficile pour eux.»