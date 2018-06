Don Waddell garde l’oreille ouverte

À l’image de son vis-à-vis des Red Wings de Detroit, Ken Holland, le directeur général des Hurricanes de la Caroline, Don Waddell, se dit prêt à écouter toute offre de transaction sérieuse pour son choix de premier tour au prochain repêchage de la Ligue nationale (LNH).

Dans une entrevue livrée au quotidien Ottawa Sun, jeudi, le DG a admis qu’il avait déjà refusé une proposition, ajoutant cependant être très heureux de détenir cette deuxième sélection qui pourrait lui permettre d’obtenir un jeune attaquant talentueux comme Andrei Svechnikov, Filip Zadina ou Brady Tkachuk.

«Nous sommes très chanceux d’avoir ce choix et peu importe le joueur que nous choisirons, il est susceptible d’être un élément capable de changer notre futur, a commenté Waddell. Par contre, en tant que dirigeant de l’équipe, je dis que si vous souhaitez nous présenter une offre, nous l’examinerons. Cela dit, je peux vous dire que ce sera difficile de bouger avec cette sélection entre les mains.»

«Auparavant, on a toujours repêché entre les huitième et 12e rangs, environ. Cette année, on a passé du 11e au deuxième et espérons que cette organisation s’en va dans la bonne direction», a-t-il ajouté.

Les Hurricanes ont pris le 10e échelon de l’Association de l’Est en 2017-2018 et n’ont pas participé aux séries éliminatoires depuis 2009.