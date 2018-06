Deux autres médailles de bronze pour Jacqueline Simoneau

Pour une deuxième journée de suite, Jaqueline Simoneau a récolté deux troisièmes places aux Séries mondiales de natation artistique présentées à Surrey, en Colombie-Britannique.

Vendredi, c’est en compagnie de Claudia Holzner qu’elle concourrait au programme du duo technique. Les deux Montréalaises ont aussi nagé avec leurs coéquipières Andrée-Anne Côté (Saint-Georges), Camille Fiola-Dion (Rimouski), Rebecca Harrower (Laval), Audrey Joly (Saint-Eustache), Sion Ormond et Halle Pratt au programme libre par équipe pour obtenir une note de 87,6333 points et finir derrière les Ukrainiennes (93,2000 points) et les Japonaises (92,3667 points).

Ces deux classements identiques n’ont toutefois pas la même satisfaction aux yeux de Simoneau.

«C’était un bon numéro pour Claudia et moi. C’est la deuxième année que nous nageons ensemble et nous sommes contentes d’avoir réalisé des éléments solides. Nous avons fait quelques changements pour être un peu plus lentes et mieux contrôler des choses, mais finalement, ce n’était pas une bonne idée. Nous devrons être plus rapides et démontrer de la puissance aux prochains arrêts des Séries mondiales. Les changements majeurs se feront plus tard cet été.»

L’épreuve du duo technique a été remportée par les Japonaises Yukiko Inui et Megumu Yoshida (91,5126 points). Les Ukrainiennes Anastasiya Savchuk et Yelyzaveta Yakhno (90,9190 points) sont deuxièmes devant les Canadiennes (88,6506 points).

C’est à la compétition par équipe que la déception était palpable pour la meneuse de l’équipe canadienne.

«Nos poussées acrobatiques n’ont pas fonctionné et nous savons que nous pouvons vraiment faire mieux.

«Nous sommes très déçues de notre performance et il faut maintenant laisser ça derrière nous afin de ne pas répéter ça l’an prochain aux qualifications olympiques», croit Simoneau qui explique cette contre-performance par une mauvaise préparation de l’équipe pendant la période d’échauffement.

Jeudi, l’athlète de 21 ans avait récolté des troisièmes places aux programmes techniques en solo et en équipe.

Les programmes libres en solo et duo seront présentés samedi.