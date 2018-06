Cette semaine dans l’univers de la WWE: Sasha Banks complète le portrait féminin de MITB

Publié aujourd'hui à 15h12

Le Poing : nouvelles et opinions sur la WWE

Les participants pour les deux matchs Money in the Bank sont maintenant connus. Comme il fallait s’y attendre, Daniel Bryan n’en fera pas partie. Ça ne me surprend pas, car c’est le genre de combat qui pourrait être dangereux pour sa santé. Le match du côté des hommes a beaucoup de potentiel avec les Owens, Balor, Miz, Rusev, Joe, Roode et un membre du New Day. J’ai beaucoup de difficulté à visualiser Strowman monter au sommet d’une échelle, mais sa présence pourrait amener des manœuvres saisissantes.

Du coté des dames, il y a énormément de talent. On parle quand même de Charlotte Flair, Ember Moon, Becky Lynch, Natalya, Alexa Bliss, Naomi et Sasha Banks qui font toutes parties de l’élite de la lutte féminine selon moi. Et il y a Lana, qui, espérons-le, sera protégée par tout le talent qui se trouve dans ce match. Elle ne pourra pas danser jusqu’à la victoire. Somme toute, ça pourrait être le meilleur match féminin à la WWE depuis longtemps.

Kevin Owens est tellement bon comme commentateur. Ce n’est pas la première fois que je le dis, mais il a une job à vie avec la WWE, que ce soit en anglais ou en français, s’il décidait d’aller dans cette direction une fois sa carrière active terminée.

Comme on s’y attendait, on va avoir un combat entre Sami Zayn et Bobby Lashley à Money in the Bank. J’espère sincèrement que ce sera la fin de cette rivalité, qui ne fait rien de bon pour la carrière de Zayn en ce moment.

Je garde mes opinions sur Ronda Rousey et Nia Jax pour la semaine avant Money in the Bank.

Si vous ne l’avez pas encore regardé, assurez-vous d’écouter le match entre Cedric Alexander et Buddy Murphy à 205 Live. Une des meilleurs matchs de l’histoire de l’émission.

La WWE a de très bons jeunes dans leurs rangs. Je pense notamment à Ruby Riot, Velveteen Dream et Nikki Cross qui se sont tous démarqués cette semaine.

Matchs de la semaine

Cedric Alexander c. Buddy Murphy Daniel Bryan c. Samoa Joe c. Big Cass Ricochet c. Chris Dijak

Vidéos de la semaine

Des célébrations de courtes durées pour Seth Rollins

Une rare victoire pour Owens

Pas ma tasse de thé, mais quand même plus divertissant que les sœurs de Lashley!

Résultats rapides

Richmond, Virginie

Finn Balor a battu Braun Strowman par disqualification lorsque Kevin Owens est intervenu

Jinder Mahal, acc. par Sunil Singh a défait Seth Rollins par disqualification

Matt Hardy et Bray Wyatt ont vaincu L’Ascension

Kevin Owens a battu Bobby Roode

Drew McIntyre, acc par Dolph Ziggler a défait Chad Gable

Sasha Banks a vaincu Ruby Riott dans un match de type Gauntlet, pour ainsi se qualifier pour le Money in the Bank

Vidéos de la semaine

Un concours de danse? Pourquoi pas?!

Samoa Joe se qualifie pour MITB

Résultats rapides

Raleigh, Caroline du Nord

Shinsuke Nakamura a battu Tye Dillinger

Le New Day a défait Le Miz, Cesaro et Sheamus

Asuka a vaincu Mandy Rose

Samoa Joe a battu Daniel Bryan et Big Cass pour se qualifier pour le Money in the Bank

Vidéo de la semaine

On ne le voit pas assez souvent, mais le directeur général de 205 Live Drake Maverick est solide en entrevue.

Résultats rapides

Raleigh, Caroline du Nord

Jack Gallagher et Brian Kendrick ont battu Kalisto et Lince Dorado

Le champion Mi-Lourds de 205 Live Cedric Alexander a vaincu Buddy Murphy

Vidéos de la semaine

Vous VOULEZ voir ce segment entre Ricochet et Velveteen Dream!

Nikki Cross au secours de Kai!

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Les War Raiders ont battu George Hickson et Cody Vincent

EC3 a défait Fabian Aichner

Ricochet a vaincu Chris Dijak

La championne féminine Shayna Baszler a battu Dakota Kai

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

