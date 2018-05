Vlasic est derrière Washington «à 100%»

Le défenseur des Sharks Marc-Édouard Vlasic respecte les Golden Knights, mais il n’a apparemment pas trop aimé les voir éliminer son équipe au deuxième tour des séries éliminatoires.

Ainsi, il s’est dit derrière «Washington à 100%», jeudi, en entrevue à «Destination Coupe Stanley», à TVA Sports.

«Je connais bien (Jonathan) Marchessault, mais je m'entraîne avec (Alex) Chiasson (des Capitals), donc je vais aller avec lui», a-t-il ajouté.

Le joueur de 31 ans croit toujours que lui est ses coéquipiers auraient pu vaincre les Knights au deuxième tour.

«Chaque année tu veux finir sans regrets, mais en regardant les scores, tu te dis "c'était nous qui aurions pu battre les Knights de de Vegas", a-t-il admis. On s'est rendus en six matchs, deux en prolongation. C'était notre chance de les battre et c'est sûr que c'est décevant.»

Vlasic s’est très dit impressionné, notamment, par le rendement de Marc-André Fleury devant le filet de Vegas.

«Son jeu est incroyable, il les arrêts quand ils ont besoin de lui (...) ils ont beaucoup de bons joueurs, mais Fleury fait la différence», a-t-il observé.

Il a aussi eu de bons mots pour Marchessault, avec qui il est en brièvement venu aux coups durant la série.

«Quand ils mènent par un but, à chaque fois qu'il tire au but, on dirait que ça rendre dans le filet», a-t-il imagé.

«Quand je me suis battu avec lui, Martine (sa conjointe) m'a texté pour me dire "fais attention, on a besoin de lui à la soirée des étoiles". C'est un très bon gars, j'espère que ça va bien aller pour lui.»

La Soirée des étoiles est un événement caritatif qui aura lieu le 3 juillet au Patro Laval, à Québec, dont Vlasic sera le parrain d’honneur.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.