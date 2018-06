Que se passe-t-il avec Nacho?

Il y a quelques jours, le joueur vedette de l’Impact de Montréal a été la cible des commentaires du propriétaire du club, Joey Saputo. Saputo avait mentionné que l’Argentin n’était pas protégé par le club et qu’il pourrait effectuer une transaction qui enverrait Nacho sous d’autres cieux.

Le journaliste Nicolas Martineau a expliqué, jeudi, à l’émission l’Impact cette semaine, que Nacho semblait avoir été affecté par ces propos.

«Son non-verbal parlait beaucoup lors de la séance d’entraînement de mardi au Centre Nutrilait, il avait de la difficulté à parler à ses coéquipiers et semblait fâché par tout ce qu’il se passait sur le terrain», a révélé le journaliste.

Le défenseur du onze montréalais Daniel Lovitz a avoué quant à lui que Nacho avait retrouvé ses esprits au lendemain de cette dure journée et qu’il avait connu une de ses meilleures séances entraînements.

«C’est compréhensible de le voir dans cet état avec ce qui lui arrive, mais nous allons être là pour lui et le supporter tous les jours, mentionne Lovitz. Il pense qu’il pouvait jouer un meilleur rôle lors du dernier match contre le Minnesota et semblait déçu, mais le connaissant, je suis convaincu qu’il va revenir encore plus fort lors de notre prochain match contre le Dynamo.»

Quant à Rémi Garde, il a affirmé qu’il a discuté avec Nacho afin de s’assurer qu’il soit au meilleur de sa forme physique et qu’il soit prêt mentalement à disputer les prochaines rencontres malgré les nombreuses rumeurs qui planent au-dessus de sa tête.

Alors que le Bleu-blanc-noir a atteint le fond du baril en étant blanchi pour un quatrième match consécutif en raison d’une défaite subie face au Minnesota FC au compte de 2-0, la formation montréalaise tentera de faire oublier ses anciennes performances devant ses partisans, samedi, avec le passage du dangereux Dynamo de Houston au Stade Saputo.

Voyez l'analyse de Nicolas Martineau dans le cadre de l'émission l'Impact cette semaine ci-dessus.