Les Astros infligent une rare défaite aux Red Sox

Les Astros ont pris la mesure des Red Sox de Boston par la marque de 4-2, jeudi à Houston, mettant ainsi fin à une séquence de trois victoires des visiteurs.

Carlos Correa a donné le ton dès le premier tour au bâton des Astros en canonnant l’offrande de Drew Pomeranz de l’autre côté de la clôture. Une claque bonne pour deux points puisqu’Alex Bregman était sur les sentiers. Le joueur d'arrêt-court est en quelque sorte sorti de sa torpeur, lui qui ne frappait que pour ,188 depuis le début du mois de mai avant le match de jeudi.

Les voltigeurs Tony Kemp (simple) et Jake Marisnick (optionnel) ont produit les autres points des vainqueurs lors du quatrième tour au bâton.

La victoire est allée à la fiche de Lance McCullers fils (7-3). En six manches de travail, il a alloué deux points, six frappes en lieu sûr et deux passes gratuites.

Ken Giles a rendu les choses intéressantes en neuvième, mais avec deux retraits et deux coureurs sur les sentiers, il a forcé Blake Swihart à frapper une flèche au champ centre pour signer son 10e sauvetage de la campagne.

Xander Bogaerts a produit les deux points des siens dans une cause perdante. Son double en troisième a permis à Jackie Bradley fils et à Andrew Benintendi de croiser la plaque.

Pomeranz (1-3) a octroyé quatre points en cinq manches sur la butte pour encaisser le revers. Il a permis six coups sûrs et deux buts sur balles.