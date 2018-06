La prolongation sourit aux Warriors

Les Warriors de Golden State ont survolé les cinq minutes de prolongation pour inscrire 17 points et ainsi l’emporter par la marque de 124-114 sur les Cavaliers de Cleveland lors du premier match de la finale de la NBA, jeudi soir à Oakland.

Stephen Curry, Kevin Durant et Klay Thompson ont marqué respectivement 29, 26 et 24 points pour propulser les Warriors vers le triomphe. Draymond Green a été le plus prolifique au niveau des rebonds en récupérant 11 ballons.

Du côté des Cavaliers, LeBron James a inscrit 51 points, en plus de réussir huit passes défensives, mais ce ne fut pas suffisant. Kevin Love a pour sa part été le meilleur pour les rebonds avec 14 récupérations.

George Hill, des Cavaliers, avait la victoire entre les mains. Avec un peu plus de quatre secondes à faire au temps réglementaire, il était à la ligne des lancers francs, mais il n’a pas été en mesure d’enfiler l’aiguille.

Son coéquipier J.R. Smith a ensuite saisi le rebond, mais a choisi de s'éloigner du panier dans les secondes restantes, ce qui a soulevé l'ire de LeBron James.

La rencontre s’est finalement terminée dans la controverse alors que Tristan Thompson des Cavaliers a été expulsé de la rencontre, après avoir un peu trop répondu aux provocations de Draymond Green, des Warriors.

Le deuxième match sera présenté dimanche l’Oracle Arena à Oakland.