Ilya Kovalchuk discute avec des équipes de la LNH

L’attaquant Ilya Kovalchuk parle avec certaines organisations de la Ligue nationale de hockey (LNH) dans le but d’effectuer un retour au sein du circuit Bettman la saison prochaine.

Selon le réseau TSN, qui n’a toutefois pas identifié les formations avec lesquelles le Russe discute, le principal intéressé a embauché l’agent J.P. Barry. Le patineur de 35 ans peut s’entendre avec une équipe, mais doit attendre au 1er juillet pour signer un contrat en bonne et due forme.

Lors de la dernière campagne, Kovalchuk a totalisé 31 buts et 32 mentions d’aide pour 63 points en 53 matchs avec le SKA de Saint-Pétersbourg, dans la Ligue continentale. Il n’a pas joué dans la LNH depuis son départ des Devils du New Jersey le 11 juillet 2013. Quatre jours après cette décision, il a paraphé une entente de quatre ans avec le SKA, et ce, même s’il lui restait une douzaine d’années à écouler à son pacte chez les Devils.