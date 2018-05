Gourde et Marchessault, les mentors d'Alain

L’espoir des Canadiens de Montréal Alexandre Alain se prépare à faire le saut dans les rangs professionnels en épiant deux modèles.

Celui qui a gradué avec l’Armada de Blainville-Boisbriand lors de la dernière campagne dit s’inspirer de Yanni Gourde et Jonathan Marchessault, qui joue présentement pour la coupe Stanley avec les Golden Knights de Vegas.

«C'est vraiment spécial ce qui arrive à Vegas. Même à Tampa Bay, aussi, ç’a vraiment été spécial cette année. Non, je ne leur ai pas parlé, mais je les suis vraiment de proche», a-t-il expliqué lors d’un entretien avec le site officiel des Canadiens.

Pendant l’été, le joueur de centre de Québec s’entraîne dans sa ville natale avec Gourde et Marchessault. Il dit apprendre beaucoup des deux Québécois, qu'il considère comme des mentors.

«C'est sûr qu'ils me parlent beaucoup. Je les suis et j'essaie d’imiter un peu ce qu'ils font. Ils se sont rendus là parce qu'ils ont travaillé. Ç’aurait été facile d'abandonner à l'âge de 20, 21 ans, mais ils n'ont pas abandonné.

«Ils ont continué à travailler fort. Pour moi, ce sont vraiment des modèles et j'essaie de les suivre.»

Jamais repêché

Comme l'élève Alain, Gourde et Marchessault n’ont jamais été repêchés. Le fait qu’ils soient parvenus à faire leur niche dans le circuit et s’imposer comme des rouages importants fascine le patineur de 21 ans, qui voudrait en faire autant.

«Ces joueurs-là n'ont pas été repêchés, comme moi. Ce sont des joueurs qui ont vraiment de belles carrières. Ça me motive à continuer. C'est vraiment un bel environnement pour moi et j'adore vraiment où je m'entraîne», assure-t-il.

Le deuxième meilleur marqueur de l’Armada réalise qu’il devra arriver au camp dans une forme resplendissante s’il entend brouiller les cartes. C’est exactement ce qu’il veut accomplir.

«Le professionnel, c'est un autre niveau aussi et je vais jouer fort. Je vais devoir m'adapter. Je vais avoir une course en entraînement cet été et devenir plus mature.

«Je vais essayer de peaufiner les choses que je fais bien, mais que je veux améliorer.»

Mardi, Alexandre Alain a reçu le prix Guy-Lafleur, décerné pour l'excellence sportive et académique.