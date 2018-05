Éric Veilleux renoue avec ses vieilles pantoufles

Patrick Roy n’est pas le seul revenant au sein de la LHJMQ. Au terme d’une expérience professionnelle de quatre saisons, l’entraîneur Éric Veilleux rependra du service chez les Mooseheads de Halifax, les prochains hôtes du tournoi de la Coupe Memorial.

«On n’est pas rendu là encore! On a bien des choses à jaser, bien du hockey à jouer avant de songer à la Coupe Memorial. Auparavant, il y aura une autre coupe à l’enjeu (celle du Président) et presque les dix-huit équipes la veulent», a rétorqué Éric Veilleux.

Remercié par l’Avalanche du Colorado au terme de son entente contractuelle pour diriger le Rampage de San Antonio (Ligue américaine), Veilleux aura été très brièvement sans emploi.

«Je suis privilégié d’avoir été contacté (par les Mooseheads). Honnêtement, j’ai été surpris. C’est une belle marque de confiance et tout un honneur de faire partie de ce casse-tête-là.

«Je vais faire tout en mon possible, à l’exemple des joueurs et des autres membres de l’organisation pour faire en sorte que ça fonctionne», ajoute celui qui avait guidé les Cataractes de Shawinigan (club hôte) vers la conquête de la coupe Mémorial, en mai 2012 au Centre Bionest.

«Le retour d’Éric est une bonne chose pour la ligue. Je suis bien content pour lui, car je l’avais fortement recommandé à l’Avalanche. Je n’avais toutefois pas eu l’occasion de travailler avec lui», a mentionné Patrick Roy, qui avait remis sa démission à Joe Sakic quelques semaines plus tard.

Un meilleur bagage

Veilleux a accumulé un bon bagage d’expérience durant son exil à Norfolk et San Antonio au sein des ligues East Coast et Américaine.

«Je crois avoir avancé (dans son cheminement). Quand tu coaches pendant neuf ans dans la même ligue (LHJMQ), tu vois souvent les mêmes personnes et les styles finissent par se ressembler. Dans le pro, j’ai côtoyé d’autres entraîneurs, j’ai pu voir autre chose et des calibres de jeu différents.

«Mais au final, tu négocies avec des joueurs qui arrivent du junior et la Ligue américaine est un circuit assez jeune. Surtout l’an dernier avec notre double affiliation avec le Colorado et St. Louis. «Ces clubs se sont battus l’un contre l’autre jusqu’au dernier jour de la saison pour faire les séries. Un rappel de chaque côté et je perdais parfois deux défenseurs.»