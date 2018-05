Canadiens: contrat d'un an pour Rinat Valiev

Les Canadiens de Montréal ont accordé un contrat d'un an à deux volets au défenseur Rinat Valiev.

La formation a confirmé le tout, jeudi.

Les Canadiens s'entendent sur les modalités d'une nouvelle entente avec Rinat Valiev.



DÉTAILS ➡️ https://t.co/qM47lqKAel#GoHabsGo — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) May 31, 2018

Le contrat lui rapportera 650 000 $ s'il évolue dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et 80 000 $ s’il est rétrogradé dans la Ligue américaine (LAH). Le pacte prévoit un montant garanti de 105 000 $.

Valiev a été acquis le 25 février dernier, lors de la transaction qui a fait passer Tomas Plekanec aux Maple Leafs de Toronto.

Originaire de Nizhnekamsk, en Russie, l’arrière n'a pris part qu'à deux rencontres avec le Canadien avant de subir une blessure. Précédemment, il avait disputé 45 matchs avec les Marlies de Toronto et le Rocket de Laval, dans la LAH, amassant six buts et de 18 points. Le choix de troisième tour – le 68e en tout – des Leafs en 2014 a totalisé 54 points, dont 13 buts, en 154 parties à vie dans la LNH.

